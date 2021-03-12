شاهدوا رد فعل نور عمرو دياب بعد تشبيهها بميجان ماركل

نور عمرو دياب خطفت الأنظار خلال الأشهر الماضية منذ أن قررت أن تتفاعل مع الجمهور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، حيث تحرص طوال الوقت على توثيق أبرز لحظاتها اليومية، والتي دائمًا ما تلقى اهتمام متابعيها.

نور عمرو دياب تعلق على تشبيهها بميجان ماركل

وكانت نور عمرو دياب قد أثارت الجدل مؤخرًا بعدما نشرت بعض الصور التي ظهرت فيها بملامح مشابهة لملامح ميجان ماركل دوقة ساسيكس السابقة وزوجة الأمير هاري، والتي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الجمهور نسخة عنها.

وطوال الفترة الماضية قررت نور ابنة النجمين عمرو دياب وشيرين رضا، تجاهل تشبيهات الجمهور لها بميجان ماركل، لكنها قررت خلال الساعات الماضية أن تكشف عن رد فعلها حول تشبيهها بدوقة ساسيكس السابقة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، استخدمت من خلاله أحد البرامج التي حولت صورتها ببطء إلى صورة ميجان ماركل لتبين وجه الشبه الشديد بينهما، وتؤيد رأي الجمهور بكونها ترى نفسها شبيهة لها بالفعل.

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الجمهور يتفاعل مع أحدث ظهور لنور عمرو دياب

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشرته نور عمرو دياب، وشددوا على أن الشبه بين الاثنتين كبير جدًا، فيما اعتبر البعض أن نور أجمل من ميجان ماركل، خاصة بسبب بساطتها وعفويتها، وتفاعلها الدائم مع المتابعين بشكل راق.

نور عمرو دياب ودينا الشربيني

في سياق آخر، كانت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة، قد دخلت في نقاش مع متابعيها على انستجرام، والذين وجهوا إليها عدة أسئلة حول حياتها الخاصة وعلاقتها بأسرتها، وأجابت نور عن سؤال أحد المتابعين حول رأيها في دينا الشربيني، وأكدت نور على استمرار علاقتها بدينا الشربيني، وقالت إنها تحبها كثيراً لأنها شخصية رائعة وطيبة، وحسمت بذلك التكهنات حول تأثر علاقتها معها بعد انفصال والدها عنها في الفترة الأخيرة.

كذلك نفت نور عمرو دياب نيتها دخول مجال الفن واحتراف الغناء، وقالت إنها ليست مغنية وأن أختها جانا دوت الخليج فقط المغنية في العائلة، وكشفت عن حبها للرقص وإنه هوايتها الفنية الوحيدة.