تطورات جديدة عن الوضع الصحي لوائل الإبراشي بعد أنباء إصابته بتليف في الرئة

وائل الإبراشي الإعلامي المصري مازال يعاني مع تبعات فيروس كورونا، بالرغم من شفائه منه مؤخرًا، وكشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن تطورات الحالة الصحية لزميله عبر حسابه على فيسبوك.

موعد مغادرة وائل الإبراشي المستشفى وعودته لتقديم برنامجه

طارق الشناوي طمأن الجمهور على حالة وائل الإبراشي وكشف عن موعد خروجه من المستشفى وعودته مجددًا لتقديم برنامجه التلفزيوني "التاسعة" عبر شاشة التلفزيون المصري، وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: "خبر أسعدني.. وأثق أنه سيسعدكم.. سيغادر الإعلامي الكبير والصديق العزيز وائل الإبراشي المستشفى الأسبوع القادم ويعود لبرنامجه التاسعة مطلع الشهر القادم".

وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد شهرين ونصف من إصابته بكورونا

facebook

ولاقى خبر عودة الإعلامي المصري تفاعل قطاع كبير من المتابعين الذين تمنوا عودة الإعلامي القدير بصحة وعافية، وعبروا عن سعادتهم بقرب شفائه ومغادرته للمستشفى.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرًا عن إصابة الإعلامي المصري بتليف في الرئة عقب فترة من إصابته بفيروس كورونا، والتي أثرت على حالته الصحية كثيرًا، لدرجة أنه مازال متواجدًا بالمستشفى لمدة زادت عن الشهرين والنصف منذ إصابته في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم والعودة لحالته الطبيعية قبل إصابته بكورونا.

شائعات وفاة وائل الإبراشي

وكانت أسرة الإعلامي المصري قد ردت على أنباء وفاته منذ فترة حيث نشرت بياناً عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، طمأنت به الجمهور ومتابعي الإبراشي على حالته الصحية وقالت: "الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه، ونؤكد ان الإعلامي وائل الإبراشي موجود بغرفة عادية داخل مستشفي زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي".

وغاب الإعلامي وائل الإبراشي عن تقديم برنامجه اليومي "التاسعة" على التلفزيون المصري منذ أكثر من شهرين ونصف بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت حالته في بداية إصابته مما تسبب في نقله للعناية المركزة، قبل أن ينتقل إلى غرفة عادية بالمستشفى.