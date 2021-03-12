هشام عباس بالفيديو: رفضت بطولة "صعيدي في الجامعة الأمريكية" لهذا السبب

هشام عباس النجم المصري حل ضيفًا على برنامج "ليلة الخميس" الذي تقدمه ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، وذلك برفقة كل من النجمين مدحت صالح والمطربة حنان، وتحدث هشام عن سبب عدم خوضه تجربة التمثيل حتى الآن بالرغم من عرض العديد من الأدوار عليه.

هشام عباس يكشف تفاصيل الأفلام التي رفض المشاركة فيها

هشام عباس كشف عن العديد من الأدوار الهامة التي اعتذر عنها طوال السنوات الماضية وأكد أنه لم يكن وقتها مقتنعًا بأن يظهر في تلك الأعمال، ومن بينها الدور الذي قدمه الفنان أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" والدور الذي قدمه مصطفى قمر في فيلم "الحب الأول"، إضافة إلى دور أحمد آدم في فيلم "فيلم هندي".

سبب عدم خوض هشام عباس تجربة التمثيل حتى الآن

وقال هشام عباس خلال اللقاء: "أنا أعتقد أن الحاجات دي أرزاق وأقدار، ولو كان ربنا أراد إني أمثل كان ساعدني لكن أنا ماتوفقتش، وكل الحاجات اللي اتعرضت عليا كنت شايف وقتها إني لأ مش عايز أعملها"، وتابع: "كنت عايز حد يكتب لي فيلم مخصوص عشاني، ويكون لايق على شخصيتي"، موضحًا أنه رفض بطولة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كونه لم ير نفسه في هذا الدور، ولم يكن يريد أن تكون بدايته في السينما بدور مطرب بأحد أماكن السهر.

كذلك أكد أنه اعتذر عن فيلم بعنوان "أتوبيس 113 إمبابة كالفورنيا" من تأليف محمود البزاوي وكان من المفترض أن يشاركه في البطولة أحمد السقا، لافتًا إلى أنه كان يتمنى تقديم هذا الفيلم تحديدًا لكن العمل عليه توقف بدون سبب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات الأخرى التي لم تكتمل ومنها أعمال مع المخرج طارق العريان.

وعبر هشام عباس عن أنه يتمنى حاليًا خوض تجربة التمثيل، لكنه يعلم أنه سيكون هناك صعوبة في تقديم عمل من بطولته، يلائم سنه حاليًا، مؤكدًا أنه شعر بسعادة كبيرة عند تقديم دور ضيف شرف في مسلسل "الوصية" مع كل من النجمين أحمد أمين وأكرم حسني.

هشام عباس يعتذر لجمهوره

هشام عباس اعتذر لجمهوره ومحبيه لتأخره في تقديم ألبومات جديدة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه كان يرغب في قضاء وقت أكبر مع أولاده طوال السنوات الماضية، كذلك انشغل بتقديم العديد من الأغاني المنفردة وتترات المسلسلات وأحيا عدد من الحفلات.



الجدير بالذكر أن هشام عباس كان قد قدم مؤخرا برنامج بعنوان "شريط كوكتيل" وهو برنامج غنائي ترفيهي كان يستضيف من خلاله عدد من أشهر نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، ومنهم دياب وجنات وعبد الفتاح الجريني ومحمود الليثي ومدحت صالح وأحمد فهمي وغيرهم.