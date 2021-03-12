وصلة رقص لـ هيفاء وهبي وسط أصدقائها احتفالا بعيد ميلادها.. بالفيديو

هيفاء وهبي احتفلت بعيد ميلادها وسط مجموعة من أصدقائها الذين اعدوا لها مفاجأة لهذه المناسبة، كما قدم العديد من النجوم التهاني للفنانة اللبنانية من خلال العديد من التعليقات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بعيد ميلادها

هيفاء وهبي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للحظة الاحتفال بعيد ميلادها حيث ظهرت النجمة اللبنانية وعلى وجهها آثار الدهشة من هذا الاحتفال المفاجئ الذي أقامه لها أصدقائها الذين قاموا كذلك بالغناء لها أغنية عيد الميلاد والتي رقصت الفنانة هيفاء وهبي على أنغامها، وكتب على كعكة عيد الميلاد اسم الفنانة هيفاء كما وضع عليها أكثر من صورة من أعمالها الفنية الأخيرة، وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو الذي نشرته، وقدمت الشكر لكل من احتفل معها بهذه المناسبة السعيدة فكتبت: "احتفال مفاجئ من المجموعة شكرا لكل شخص".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد النجمة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي احتفل كذلك بعيد ميلادها العديد من النجوم الذين تفاعلوا مع الفيديو الذي نشرته وقدم العديد منهم التهاني لها بهذه المناسبة، وكان من بينهم الفنانة روجينا التي كتبت: " كل سنة وانتى طيبة يا عمري"، كما علقت كذلك الفنانة عبير صبري: " كل سنة وانتي طيبة هيوفه"، وقدم له التهاني كل من الفنانة رانيا يوسف، وبوسي شلبي، وأمل طالب، ومرام البلوشي، وهند صبري، وقد أحدث الفيديو الذي نشرته الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها على "انستجرام" ردود فعل واسعة و بلغت عدد مشاهداته أكثر من 750 ألف مشاهدة بعد أقل من ساعتين من نشره.

شقيقة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحتفالها بعيد ميلادها

عيد ميلاد الفنانة هيفاء وهبي والذي يوافق يوم 10 مارس قد احتفل به كذلك العديد من زملائها في الوسط الفني حيث حرص الكثير منهم على تقديم التهاني لها عبر حسابها على "تويتر" وكان من بينهم الفنانة أحلام التي كتبت في تغريدة لها: " كل عام وانتي جميلة وراقية ومهضومة وعسل و منصورة وربي يحميكي من كل شر وكل عام وانا بحبك كتير هيفاء وهبي"، كما كتبت الفنانة إليسا تهنئة قالت فيها: " عندما نقول الجمال من الداخل إلى الخارج فلا شك أنك أول من يتبادر إلى الذهن أتمنى أن تحظى بأسعد عيد ميلاد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة".

وتداول نشطاءوسائل التواصل الاجتماعي على "تويتر" مقطع فيديو من احتفال شقيقة هيفاء وهبي الصغرى "عليا" بعيد ميلادها وذلك من على شاطئ دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت "عليا" بتقديم معايدة للمحتفى بها من خلال كتابة جملة "Happy Birthday Haifa " على رمال شاطئ دبي في أحد المنتجعات مع رسمة لوجه هيفاء، وترافق ذلك مع موسيقى خاصة لعيد الميلاد.