إصابة محمد رمضان بحروق بالغة أثناء تصوير مسلسله "موسى"

محمد رمضان النجم المصري الشهير يواصل حاليًا تصوير دوره في مسلسل "موسى" المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، والذي حرص طوال الفترة الماضية على نشر عدة صور وفيديوهات من كواليس تصويره عبر حسابه على انستجرام.

محمد رمضان يتعرض للإصابة في كواليس "موسى"

محمد رمضان خلال تصوير مشاهده في المسلسل خلال الساعات الماضية، تعرض للإصابة البالغة بحروق وجروح في منطقة الظهر، حيث شارك الجمهور بمقطع فيديو على انستجرام، ظهر فيه وهو يتلقى العلاج اللازم من قبل المعالج الخاص به في كواليس التصوير، الذي قام بخياطة بعض الجروح.

محمد رمضان يعلق على تعرضه للحروق في كواليس "موسى"

وأظهر الفيديو الإصابة البالغة التي تعرض لها محمد رمضان في ظهره، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء التصوير النهاردة ولكن الحمد لله، الأهم إن الشغل يوصل لكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. ثقة في الله نجاح دائماً أبداً".

وتفاعل عدد من الجمهور مع الفيديو الذي نشره الفنان المصري الشاب وتمنوا له الشفاء العاجل، وعبروا أيضًا عن مدى تشوقهم لمتابعة العمل الذي سينافس به في موسم دراما رمضان.

تفاصيل مسلسل "موسى" في رمضان 2021

محمد رمضان كان قد لفت الأنظار خلال الأيام الماضية بعد ظهوره المتكرر مع التماسيح ونشره العديد من الصور من كواليس مسلسله الجديد "موسى" حيث يظهر الفنان المصري في أجواء تبدو مختلفة عن تجاربه السابقة، وقدم رمضان دور الرجل الصعيدي في أكثر من عمل من بينها مسلسل "ابن حلال"، و"نسر الصعيد"، لكن يبدو أن قصة "موسى" مختلفة هذه المرة، حيث تردد أن القصة تدور في فترة الخمسينات والستينيات عن شاب يتوفى والده ليبدأ رحلة كفاحه من أجل تربية أشقائه، ويعمل في التجارة حتي يقع في حب فتاة أجنبية.

كما نشر الفيديو الدعائي الأول للمسلسل عبر حسابه على "انستجرام" وهو يقود جمع من رجاله لاقتحام أحد المنازل خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم الفنانة سمية الخشاب، وعارفة عبدالرسول، والفنانة تارا عماد، ومفيد عاشور، ورياض الخولي، وفريدة سيف النصر، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق، وصبري فواز، وهبة مجدي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.