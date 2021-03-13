صور ترصد أحدث ظهور للفنانة هدى حسين والجمهور يشبهها بأمل العوضي

هدى حسين أثارت ردود فعل واسعة في الساعات الماضية بعد انتشار صور لإطلالتها الجديدة التي تصدرت محركات البحث، وتسببت كذلك في مقارنة الجمهور بينها وبين الفنانة أمل العوضي بسبب التشابه الكبير بينهما في الصور الأخيرة لهدى حسين.

الجمهور يشبه هدى حسين بالفنانة أمل العوضي بسبب أحدث صورها

هدى حسين نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة جديدة لها أحدثت ضجة كبيرة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أعادوا نشر صور النجمة العراقية المقيمة في الكويت بشكل واسع حيث أظهرت الصور الفنانة هدى حسين بشكل أصغر سنا مما جعلها محط اهتمام كبير من قبل الجمهور الذي وضعها كذلك في مقارنة مع النجمة أمل العوضي بسبب التشابه الكبير بينهما من ناحية الشكل والملامح وتحديدا في الصور الأخيرة التي نشرتها هدى حسين حيث علق العديد من المتابعين على هذا التشابه.

النجوم يشيدون بظهور هدى حسين الأخير

هدى حسين لم يتوقف الاهتمام بصورها الجديدة من قبل الجمهور فقط بل نالت هذه الصور أيضا اهتمام زملائها في الوسط الفني، حيث قام العديد منهم بالتعليق على الصور والإشادة بالظهور المميز للنجمة هدى حسين وكان من بين النجوم الذين علقوا على الصور الفنان عبدالله بوشهري فكتب: "الله يحفظك"، بينما علقت الفنانة العراقية ميس كمر فكتبت :"قمر" وعلق أيضا كل من من الفنانة لولوة الملا، وعبدالله الطراروه، ولم تعلق الفنانة هدى حسين خلال الساعات الماضية على هذا الاهتمام الكبير من قبل زملائها ومتابعيها حتى الآن.

هدى حسين مستمرة في تصوير مسلسل "كف ودفوف"

هدى حسين النجمة البالغة من العمر 55 عاما، بدأت خلال الفترة الماضية في تصوير عمل درامي جديد مقرر عرضه في شهر رمضان القادم وهو مسلسل "كف ودفوف" والذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما في الكويت والخليج العربي من بينهم الفنان إبراهيم الحساوي، وأحمد شعيب، ومنيرة محمد، ولولوة الملا، وخالد البريكي، وعبدالله ملك، وشيماء علي، وروان مهدي، والعمل من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزغبي.

هدى حسين قد انتهت في الفترة الماضية من تصوير أحدث أعمالها وهو مسلسل "الناجية الوحيدة" والذي تعاونت فيه مع الفنانة والمخرجة هيا عبدالسلام، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان جمال الردهان، ولمياء طارق، ومحمد العلوي، وإيمان علي، وشهاب حاجيه، والعمل من تأليف منى النوفلي، وإخراج هيا عبدالسلام.