صور والدة ياسمين صبري تحقق رقما قياسيا جديدا في السباحة وأبو هشيمة يدعمها

السيدة نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري عادت من جديد لتكشف عن النجاحات الكبيرة التي تحققها في رياضتها المفضلة السباحة حيث حطمت أكثر من رقم قياسي في مسابقة 100 متر سباحة حرة.

والدة ياسمين صبري تحطم الرقم القياسي في بطولة السباحة

السيدة نسرين والدة الفنانة المصرية ياسمين صبري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة لها مع مجموعة من الميداليات التي حققتها في مسابقة مصر لسباحة الاساتذة في دورتها القصيرة والتي تقام أيام 11 و12 و13 من شهر مارس الجاري في مدينة السادس من أكتوبر بمصر، وكشفت والدة الفنانة المصرية على حصولها على ميداليتين ذهبيتين خلال اليوم الجمعة ونجاحها في تحطيم الرقم القياسي في سباق الـ100 سباحة حرة، فكتبت تعليقا على الصورة قالت فيه: "فزت بميداليتين ذهبيتين وحطمت الرقم القياسي لمسافة 100 متر سباحة حرة".

أحمد أبو هشيمة يساند والدة زوجته

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تفاعل بعلامات الإعجاب كذلك مع ما نشرته والدة زوجته ياسمين صبري عبر حسابها في خطوة اعتبرها البعض مساندة لها وتشجيعا على هذه النجاحات الكبرى التي تحققها حيث أن السيدة نسرين قد نشرت أمس صورة لها من اليوم الأول لمسابقة السباحة وكشفت على حصولها على 3 ميداليات في وقت أكدت رغبتها على الاستمرار في تحقيق هذا النجاح الكبير فكتبت: "تم الانتهاء من اليوم الأول في بطولة السباحة الوطنية للدورة القصيرة، لقد حصلت على 3 ميداليات (2 ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية واحدة) نتطلع لمزيد من الغد"، ولم تعلق الفنانة ياسمين صبري على صور والانجازات التي حققتها والدتها في الساعات الماضية حيث لم تنشر أي إعجاب أو تعليق على صورها حتى الآن.

ياسمين صبري تظهر بالحجاب في دبي

السيدة نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري عرف عنها موهبتها في رياضة السباحة خلال السنوات الماضية، واعتبر البعض أنها من أسباب تأثر ابنتها كثيرا بالرياضة حيث أنها تمارس العديد منها، حيث شاركت ياسمين صبري في بطولات السباحة وحصلت كذلك على ميداليات، بينما تتواجد بشكل دائم في الصالات الرياضية وتمارس التمارين، كما تمارس رياضة ركوب الخيل.

ياسمين صبري خطفت كذلك الانظار خلال الساعات الماضية بعد نشرها أكثر من فيديو على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" وذلك أثناء حضورها أحد الفعاليات الفخمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، لكنها فاجئت الجمهور بإطلالتها وظهورها مرتدية الحجاب وعباءة سوداء، واستعرضت في الفيديو مجوهراتها الثمينة، وحصد الفيديو تفاعل واسع من جمهورها الذين أعادوا نشر الفيديوهات بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشادوا بجمالها في الحجاب.