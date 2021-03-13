14 مليونا و900 ألف دولار إيرادات فيلم Tom and Jerry فى الصين

حقق فيلم الـLive Action الجديد Tom and Jerry، إيرادات في شباك تذاكر الصين وصلت إلى 14 مليونًا و900 ألف دولار.

فيلم Tom and Jerry تقدر مدته بساعة و41 دقيقة، ويتم تحريك الشخصيات في الفيلم بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلي، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر أن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، توفى في خلال العام الماضى 2020، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.

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