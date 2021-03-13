إيرادات فيلم الأنيميشن The Croods2 تقترب من 54 مليون دولار فى الصين

حقق فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، إيرادات ضخمة في الصين حيث اقتربت الإيرادات هناك إلى 54 مليون دولار حيث حققت 53 و691 ألف دولار.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنية شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حول ترحيب Bettermans بآل Croods وتعريفهم بمفردات حياتهم العصرية ومع ذلك سرعان ما تنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديد جديد يدفع كلا العائلتين إلى مغامرة تجبرهما على درء خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

وركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، بينما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا"، وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الماضي.