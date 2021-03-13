شاهد.. أول تعليق من يوسف عمر بعد تعرضه لانفجار في إعلان محمد...

كتب الموديل والممثل الشاب يوسف عمر، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد إصابته في إنفجار بإعلان للفنان محمد رمضان، بعد خطأ بالغ من مصمم المعارك في الإعلان.

وكتب يوسف عمر، في منشوره عبر فيسبوك: «الحمد لله على كل شيء انا بخير ربنا سترها..والحمدلله أنها جت على قد كده شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا كلامكم فرق معايا جدًا وآسف لو ماردتش على حد».

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعدما تعرض الممثل الشاب يوسف عمر، لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلان للفنان محمد رمضان، إثر حدوث خطأ من مصمم المعارك والأكشن الشهير عصام الوريث.

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أكد في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان.

وأضاف "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".

وأوضح: "هؤلاء تسببوا في تعريض حياة بنى آدم للموت.. ودورنا أن نأتي بحق هؤلاء الناس " .

وكتبت شقيقة أحد المصابين في الإعلان، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أحد مصممي مشاهد الأكشن الشهير، والذي يشارك محمد رمضان في كثير من الأعمال، أهمل في حق شقيقها؛ ما عرَّضه لحروق في مناطق حساسة في جسده.

وتعرض الفنان محمد رمضان أيضا لإصابة بحروق في ظهره، أثناء تصويره أحد الإعلانات، المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك.