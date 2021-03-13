بعد غياب ١٤ عاما.. عودة غنائية متواضعة لـ روبي

برغم غياب روبي عن الساحة الغنائية لما يقرب من 14 عاما عن الساحة الغنائية، طرحت روبي رسميا عدد من أغاني ألبومها الجديد "حتة تانية" عبر اليوتيوب.

وبالرغم من تفاعل عدد كبير من محبيها معها بمجرد الإعلان عن عودتها للغناء إلا أن مشاهدات الأغنية "حتة تانية" كانت على غير المتوقع.

الأغنية لم تستطع الوصول بعد طرحها بحوالي 24 ساعة إلى الـ 100 ألف مشاهدة، حتى مع وجود حملة دعاية كبيرة قام بتنفيذها المنتج وليد منصور.

أغنية "حتة تانية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما وتقول كلمات الأغنية:

"جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة أصل الافندي ده في حته تانية عندي"