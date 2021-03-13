ليلى زاهر تبهر متابعيها بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورتين لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل مع ليلى أحمد زاهر عدد كبير من متابعيها.

وشاركت بطولة ليلى زاهر فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وشاركت أيضا في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.