شاهد.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل

انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب من إحدى حفلاته، حيث ظهر وسط حشود من الجماهير، كانت من بينهم الفنانة ياسمين صبري، وزوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال.

وبدت الدهشة على ياسمين صبري، بالوقوف أمام الهضبة، ونال الفيديو إعجاب رواد "تويتر"، وعلقوا كالتالى "ياسمين صبري مش مصدقه انها شافت عمرو دياب سيبكم انتوا هي قمر الصراحة".

يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.

وينشغل الهضبة، خلال الفترة الحالية، بالتجهيز لجولة غنائية جديدة وحفلات فنية في مصر والعالم العربي لموسمي الربيع والصيف.

وطرح عمرو دياب آخر ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لاء" فى ديسمبر الماضى.