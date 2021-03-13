عمرو دياب يشارك متابعيه مجموعة صور بعد سقوطه على المسرح

نشر الفنان عمرو دياب عدة صور له أثناء إحيائه حفلا غنائيا ، وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ". وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي : ايه الحلاوه دى - ما يقع الا الشاطر - احلي عمر ودياب - الهضبة كان الهضبة عمرو دياب، أحيا حفلا خاصا بإحدى شركات التطوير العقارى بالقاهرة، وقدم عمرو دياب عددا كبيرا من أبرز أغانيه. وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء" . يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر في دبى وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.

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