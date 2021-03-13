نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامية القديرة ملك إسماعيل التي وافتها المنية الليلة الماضية إثر إصابتها بڤيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الإعلاميين تنعي الإعلامية ملك إسماعيل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.