علي الحسيني يكشف لـ "دوت الخليج" تفاصيل دوره في مسلسل "حين رأت" للمخرج حسين دشتي

علي الحسيني يستعد خلال الفترة القادمة لعرض أكثر من عمل درامي في شهر رمضان 2021، وكان الفنان الكويتي قد انتهى من تصوير هذه الأعمال خلال الأسابيع الماضية وتعاون فيها من كبار النجوم في الخليج العربي.

تفاصيل قصة مسلسل "حين رأت"

علي الحسيني الممثل الكويتي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" مشاركته في بطولة مسلسل "حيث رأت" وهو العمل المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، وكشف الفنان الكويتي عن تفاصيل العمل وأكد أن المسلسل الذي تم تصويره في أوروبا يطرح فكرة التعايش بشكل مختلف في الدراما فقال: "المسلسل (حين رأت) سيعرض في شهر رمضان المبارك على قناة أبو ظبي، وهو من تأليف الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، والمخرج الكويتي حسين دشتي، ومن إنتاج شركة آكتيف ميديا، العمل تم تصويره في أوروبا، ويتحدث عن فكرة التعايش بين الأديان".

علي الحسيني يكشف عن دوره في مسلسل "حين رأت"

علي الحسيني تحدث عن تفاصيل دوره في المسلسل الجديد حيث يقدم شخصية شاب خليجي يدرس في الخارج، وقال عن دوره لـ "دوت الخليج": "أجسد في مسلسل (حين رأت) شخصية بسام وهو شاب خليجي يحضر لنيل درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وأرى أن شخصية بسام بسيطة الذات والطباع، وتمر هذه الشخصية بصراعات داخلية ما بين الحب والكره".

علي الحسيني أشاد كذلك بتجربته مع المخرج الكويتي حسين دشتي الذي قدم خلال الفترة الماضية العديد من الأعمال الدرامية المهمة فقال: "أجد تجربتي مع المخرج حسين دشتي مفيدة وممتعة إلى أبعد الحدود، فحسين يعي تماماً أدواته كمخرج صاحب رؤية جديدة ومتجددة، كما أنه مؤمن بأن هناك علاقة خاصة بينه وبين الممثل التي دوت الخليج جوهر العمل الفني، لذلك كممثل أشعر بارتياح بالعمل معه".

يشارك في بطولة المسلسل كل من طلال مارديني، وعبدالله الزيد، وعزيز خيوم، وأمل محمد، وليلى عبدالله، وأيمن مبروك، وريم العلي.

علي الحسيني: "أطمح للمشاركة في تجربة سينمائية جديدة"

علي الحسيني تحدث لـ "دوت الخليج" عن أمنيته في المشاركة بأعمال سينمائية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تجاربه الناجحة في كل من الدراما والمسرح كما أكد استعداده للمشاركة في أعمال مسرحية عقب عودة الحياة للمسرح من جديد فقال: "بعد التجربة المسرحية ومن بعدها الدرامية، بالتأكيد أتوق الى التجربة السينمائية لكن لم تتح الفرصة المناسبة التي أطمح لها بعد، المسرح هو الممهد الأول وحتى بعد دخولي بعالم الدراما استمريت بالعمل بالحقل المسرحي، لذلك ايقاف الحركة المسرحية بسبب جائحة كورونا كان عائقاً للعمل لكنه لم يعيق التجهيز، لذلك هناك أفكار ومشاريع جاهزة للتنفيذ فور عودة الحياة للمسرح".

علي الحسيني أثنى على دور المنصات الرقمية الإيجابية في خدمة الدراما خلال هذه الفترة الصعبة في ظل أزمة كورونا فقال: "انتظر عرض كل من مسلسل (حين رأت) و (نبض مؤقت) في رمضان ، وهناك بذرة لمشاريع قادمة بإذن الله، أما بالنسبة للمنصات الرقمية فوجودها إيجابي وخدم صناع الدراما للعمل بحرية أكبر، وذلك من خلال الأفكار المطروحة أو من خلال عدد الحلقات المفروضة والتي تؤدي إلى تمطيط الأفكار واخلال بالايقاع العام للعرض".