"يخونها ويستغلها أيضا".. زينة تُصيب بتوقعها السابق حول انفصال جينيفر لوبيز عن أليكس رودريجرز

انفصال جينيفر لوبيز عن أليكس رودريجرز خبر تصدر اهتمام الجمهور بشكل واسع في الساعات الماضية بعد علاقة اتسمت بالرومانسية الفائقة بين الثنائي واستمرت لحوالي أربع أعوام، إلا أن الفنانة المصرية زينة سبق وأن توقعت بإنفصال الثنائي قريباً خلال لقاء تلفزيوني لها حيث أثارت الجدل حينها بحديثها عن أن علاقة حب الثنائي ليست حقيقية رغم صورهما الرومانسية التي تضج بها وسائل الإعلام.. فتابعوا معنا تفاصيل ما قالته زينة سابقاً عن الثنائي الأشهر في هوليوود اللذان صدما الجمهور بخبر انفصالهما.

زينة توقعت سابقاً انفصال جينيفر لوبيز عن أليكس رودريجرز

الممثلة المصرية زينة التي كشفت في بداية عام 2021 ولأول مرة في لقاء تلفزيوني مع برنامج "اي تي" بالعربي"، عن رأيها بمسألة الزواج مجدداً بعد تجربة زواجها الأول من زميلها احمد عز وتطرقت الى نظرتها للرجال بشكل عام، أثارت الجدل ايضا خلال اللقاء بتطرقها الى علاقة الثنائي الأشهر في هوليوود جينيفر لوبيز وأليكس رودريجرز حيث توقعت انفصالهما وانتهاء علاقتهما في وقت قريب.

زينة اعتبرت في اللقاء بأن قصة حب جينيفر لوبيز وأليكس رودريجرز ليست حقيقية على الرغم من الصور الرومانسية التي ينشرناها على انستغرام، وكشفت عن احساسها بأن الأخير سيقوم بخيانة لوبيز وبأن هذه الخيانة ستكون سبباً لدمار علاقتهما وانهائها بشكل صادم فقالت حرفياً في مقابلتها مع "اي تي بالعربي "عندي إحساس أنه هيخونها ويستغلها أيضا!”.

ويبدو بأن إحساس وتوقعات زينة حول مصير علاقة جينيفر لوبيز وأليكس رودريجرز اصابت فعلياً بعدما انتشرت الأخبار المؤكدة منذ ليل أمس حول انفصال الثنائي عن بعض، وذكرت التقارير المتداولة بأن سبب الإنفصال يعود الى خيانة أليكس رودريجرز لخطيبته جينيفر لوبيز مع ماديسون ليكروي نجمة حلقات تليفزيون الواقع Southern Charm.

وقال مصدر لـ PageSix عن أسباب انفصال المغنية البالغة من العمر 51 عامًا، ولاعب البيسبول السابق في فريق يانكيز البالغ من العمر 45 عامًا: "كانت فضيحة ماديسون ليكروي دوت الخليج السبب في الانفصال، كانت هناك مشاكل بالفعل ، لكن جينيفر كانت محرجة حقًا من ذلك".

وفي مقابلة مع Pagesix ، تؤكد ليكروي أنها كانت على اتصال مع رودريغيز ، لكنها قالت إن اتصالاتهما كانت "بريئة".

قصة حب جينيفر لوبيز واليكس رودريغيز

جينيفر لوبيز واليكس رودريغيز بدأت علاقتهما في عام 2017 لكنها توجت بالخطوبة في عام 2019 حيث طلب اليكس رودريغيز الزواج من النجمة جينيفر لوبيز في شهر مارس من نفس العام في مشهد رومانسي، وكان من المقرر أن يتزوج الثنائي في الصيف الماضي لكن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيل الحفل، وكان كل من جينيفر لوبيز واليكس رودريغيز يعتبران من أنجح الثنائيات خلال الفترة الماضية بسبب العلاقة القوية التي كانت تجمعهما وظهورهما شكل مستمر معا ومع أسرتهما حيث لدى اليكس رودريغيز ابنتين وهما إيلا ونتاشا بالإضافة إلى توأمي جينيفر لوبيز وهما ماكسيميليان وإيمي، وتردد أن الثنائي قد قاما بشراء منزل تقدر قيمته بـ 40 مليون دولار في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية في الصيف الماضي.