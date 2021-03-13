نص «ريتشارد كوري» لـ «إدوين آرلينجتون»

ترجمة ـ رهام بنت سعيد الحارثية : سارَ سارٍ ذاتَ يومٍ في مساراتِ المدينة

سلبَ الألبابَ مِنا.. سرَّ كُل الناظرينا

حَسَنُ القَالبِ والقلبِ ذا مكاناتٍ مكينة

نُبلُهُ تاجٌ تلالا واعتلا مِنه الجَبينا

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في عيونِ الناسِ زانَ بلا أنواعِ زينة

صوتهُ عذبٌ دفيٌّ مُطربٌ للسامعينا

ان تحدث تتسلل روحُهُ من شرفةِ عينه

فيذيب القلبَ إن ألقى تحاياه علينا

و«صباحُ الخيرِ» تستهوي قلوبَ العالمينا

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سكنت فيه الفضائلُ، وبَنَت فيهِ مدينة

رجلٌ ميسورُ حالٍ.. حالُه عجبٌ علينا

زاد عن قارونَ مالًا والملوكَ الفاتِحينَ

نتشهَّى في المنامِ رُبع ما جَمَعت يمينُه

نتمنى مقدم الرزقِ إلينا في سحابٍ أو سفينة

لنصير في الثراءِ آيةً مثلما صارَ أخينا!

لكننا نمنا.. أفقنا.. خالياتٍ ذي يدينا

أينها الأموالُ؟ ..أين! ..

أين نلقاها الخزينة؟

✱ ✱ ✱

قَدَرُنا في اللوحِ أن نشقى..

وفعلاً قد شقينا

قد صبرنا وارتقبنا أن يحِلَّ الفجرُ فينا

اقتسمنا كِسرة الخُبزِ بصبرٍ..

ونسينا اللحم حينًا وحيينا!

افترشنا ظُلمةَ الليلِ..

ونمنا هانئينا وأخينا؟!

غمّض العينين.. اعتصر الزناد..

وفي عِداد الراحلين..

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