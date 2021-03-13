ماجد العمري : أقدم الفن بدون قيود وأتنفس الفكرة

ذائقته تميل إلى «فن الحروفيات»

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

الفن شغف وأهزوجة فنية يترجمها الفنان التشكيلي ماجد بن جمعة العمري بالألوان الزيتية والألوان الأكريليك وذائقته تميل إلى الحروفية حيث يجد في دواخلها بعضا من هويتنا العربية والعمانية التي نفخر بعراقتها ونقاء حضورها البهي المفعم بالجمال الإبداعي الذي تقدمه لنا أفكار فنان متمكن من أدواته الفنية بكافة أشكالها وتفاصيلها، ونجد في أعماله حضور المدرسة الواقعية وهو أيضا مصمم جرافيكي.

وفي هذا الإطار يقول ماجد العمري: الفن بحياتي هو كل شيء وفي كل شيء، الفن هو الملاذ والاحاسيس والمشاعر والمتنفس وهو أيضا اللحظة، وكما قال الكاتب الأميركي كورت فونيجت: قم بممارسة الفن بدون ان تهتم ان كنت تقوم بذلك بشكل جيد أو سيىء، الفن هو الطريقة الصحية لجعل روحك تنمو وتزدهر.

ومن هذا المبدأ أمارس لحظاتي مع الفن بدون قيود وأتنفس الفكرة وأنثرها كالمشاعر الحالمة بقلب المتلقي العاشق للفن التشكيلي أرسم بالألوان الزيتية والألوان الأكريليك وأرسم بواسطة برامج الكومبيوتر مثل الالستريتور والفوتوشوب.

وأضاف : غايتي أن أقدم أعمالا فنية ترتقي بذائقة الجمهور والمحب لفلسفة الألوان والخط، أصبح الجمهور اليوم مثقفا بشكل كبير ويملك من ثقافة الحوار الفني ما يكفي لتقييم أعمالك ومناقشتك في تفاصيلها وأسرارها.

يذكر أن الفنان التشكيلي ماجد العمري له العديد من المشاركات في أروقة المعارض التشكيلية التي تقام في جامعة السلطان قابوس، وقدم من خلالها العديد من الأعمال التشكيلية.