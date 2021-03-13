أحلام تظهر بفيديو جديد مع زوجها بعد عودته للمنزل وتعلق على ردود الفعل الواسعة بعد لقائهما بالمطار

أحلام أحدث فيديو استقبالها لزوجها مبارك الهاجري بعد طول غيابه لما يقارب العام ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك زملائها في الوسط الفني الذين تفاعل العديد منهم مع الفيديو وقدموا للنجمة الإماراتية التهاني.

أحلام توجه رسالة لمتابعيها بعد انتشار فيديو استقبالها لزوجها

أحلام نشرت عبر حسابها على "تويتر" فيديو قصير يجمعها مع زوجها مبارك الهاجري بعد استقبالها له في المطار، وقدمت من خلال الفيديو الشكر لجميع من تواصل معها وعبر عن سعادته بعودة زوجها، وأكدت الفنانة الإماراتية أنها سعيدة بحجم الرسائل والتغريدات التي انتشرت بشكل واسع وكشفت عن حجم السعادة من قبل متابعيها وزملائها بما حدث لها ولقائها بزوجها، وأكدت أحلام أنها تشعر بكونها أخت لكل من علق على الفيديو فقالت: "حبايبي ألف شكر على محبتكم وتقديركم وفرحتكم لي حسيت من كل شخص كتب لي اني اخته وصديقته الله لا يحرمني منكم قد ما فرح قلبي بشوفه الغالي بو محمد فرحت بتغريداتكم لي على كل مواقع التواصل الاجتماعي شكراً".

فيديو أحلام وزوجها يحقق ملايين المشاهدات

أحلام بعدما نشرت فيديو استقبالها لزوجها مبارك الهاجري عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثرها الكبير بهذا اللقاء لكونه جاء بعد عام كامل غاب فيه زوجها عن منزله، انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة، كما علق العديد من النجوم عليه وكان من بينهم الفنان فايز المالكي الذي كتب تعليقا على الفيديو قال فيه: "الله يجمعكم بالف خير وقرة عينك بشوفته يام فاهد"، كما علقت كذلك الإعلامية لجين عمران فكتبت: "ألف حمدلله على السلامة قرت عيونك يا حبيبة قلبي وربي يجمعكم دوم على خير وحب وسلام وتحياتي لأبومحمد".

الفنانة أحلام تتذكر والدها الراحل

أحلام تذكرت والدها الراحل حيث نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة له، كما تمنت دوام الصحة لوالدتها فكتبت: "اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضه من رياض الجنة واجعل هذه الأيام المبروكة خير ايامه واحسنها يارحيم واكتب طول العمر لوالدتي وعائلتي واحبائي يارب"، وعلق كذلك العديد من النجوم على ما نشرته الفنانة الإماراتية من بينهم الفنانة ماغي بو غصن التي كتبت تعليقا على تغريدة الفنانة أحلام قالت فيها: "الف رحمة على روحه مثواه الجنة ويحفظكم بصحتكم".