فيديو لقاء مرح بين ياسمين صبري وعمرو دياب وماذا عن سقوط الأخير على المسرح؟

عمرو دياب بات حديث الجمهور بعد الموقف المحرج الذي تعرض لها أثناء إحدى حفلاته الغنائية في العاصمة المصرية القاهرة والتي شهدت حضور العديد من النجوم والشخصيات العامة.

سقوط عمرو دياب أثناء غناء "يا أنا يا لا"

عمرو دياب تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو له أثناء حفله الغنائي الذي أحياه في إحدى الفنادق بالقاهرة، حيث تعرض الهضبة للسقوط على خشبة المسرح بشكل مفاجئ أثناء غناء أغنية "يا أنا يا لا" من ألبومه الأخير، والتقط الجمهور المتواجد في الحفل هذا السقوط لكن حاول النجم المصري أن يعالج هذا الموقف المحرج الذي وقع له بالوقوف سريعا والعودة للغناء في وقت ردد كلمات "عادي عادي" في إشارة منه أن الموقف حدث بشكل طبيعي، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاهدات.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في حفل عمرو دياب

عمرو دياب عاد إلى القاهرة خلال الأيام الماضية وذلك بعد قضائه فترة طويلة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث أطلق عطره الجديد والذي يحمل اسمه، ويعد الحفل التي قام عمرو دياب بالغناء فيه هو أول نشاط فني له بعد عودته، وقد ظهر في الحفل كذلك كل من الفنانة ياسمين صبري التي تواجدت مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وألقى النجم عمرو دياب التحية على الزوجين بطريقة مرحة، وكانت الفنانة المصرية حاضرة كذلك إحدى الفاعليات الخاصية في الإمارات خلال الأيام الماضية.

عمرو دياب يهدي مؤلف مسلسل دينا الشربيني عطره الجديد

عمرو دياب نشر مجموعة صور من حفله في القاهرة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "عمرو دياب يقدم حدث خاص في القاهرة"، وكان عمرو دياب قد أثار التساؤلات خلال الفترة الماضية بعدما قدم هدية لمؤلف مسلسل "قصر النيل" والذي تشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني حيث نشر محمد سليمان عبد المالك المؤلف والسيناريست المصري عبر حسابه على "فيس بوك" صورة من الهدية التي قدمها له الفنان عمرو دياب وهي عبارة عن عطره الجديد والذي تم الكشف عنه في الفترة الأخيرة من خلال إعلان شارك في بطولته عمرو دياب.

مؤلف مسلسل "قصر النيل" الذي تشارك فيه الفنانة دينا الشربيني أوضح أن الهدية التي قدمت له من الهضبة تعتبر من الهدايا الأولى التي يرسلها لأصدقائه فكتب المؤلف المصري تعليقا على الصورة قال فيه: " واحدة من الأوائل ، شكرا يا هضبة".