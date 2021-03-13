دنيا بطمة تحتفل بخروج شقيقتها ابتسام من السجن وعودتها لمنزلها..فيديو

ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة خرجت خلال الساعات الماضية من السجن وذلك بعد انتهاء عقوبتها التي صدرت ضدها على خلفية قضية "حمزة مون بيبي"، وقد علقت الفنانة دنيا بطمة على خروج شقيقتها بشكل مختصر.

خروج ابتسام بطمة من السجن

ابتسام بطمة انتشر لها في الساعات الأخيرة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة خروجها من السجن بعدما قضت عقوبتها بسبب قضية "حمزة مون بيبي"، والتي امتدت لعام واحد قضتها في سجن الأوداية في المغرب، وظهرت ابتسام بطمة في الفيديو وهي تضع حقائبها في السيارة التي تواجدت أمام السجن من أجل نقلها، ورفضت ابتسام بطمة الرد او الحديث مع وسائل الإعلام التي كانت في انتظارها، وقد تردد أن كل من مصممة الأزياء عائشة عياش و أسامة جعمي وهما المتهمين كذلك في القضية قد تم الإفراج عنهما بعد انقضاء مدة عقوبتهما.

دنيا بطمة تعلق على خروج شقيقتها ابتسام من السجن

دنيا بطمة نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قصيرة كتبت فيها : "صباح الخير جميعا، اليوم هو أجمل يوم في حياتي"، ويعد هذا هو التعليق الأول لها بعد خروج شقيقتها ابتسام، وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة في فترة حبس شقيقتها دائمة الحديث عنها ونشر صور تجمعهما والدعاء لها من أجل أن تمر فترة حبسها وتعود إلى منزلها من جديد بعد هذه الفترة الصعبة، ولم تنشر دنيا بطمة أي صور أو فيديوهات عن لحظة استقبالها لشقيقتها حتى هذه اللحظة بل اكتفت بما نشرته عبر حسابه على "انستجرام".

جدل بسبب احتفال دنيا بطمة ببراءتها قبل الحكم النهائي في قضيتها

دنيا بطمة أثارت خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بسبب احتفالها ببراءتها على خلفية قضية "حمزة مون بيبي" وإقامة مؤتمر صحفي ترصد فيه بعض الأدلة، كما نشرت صور وفيديوهات وهي تحتفل بالبراءة على الرغم من عدم انتهاء القضية حتى الآن بشكل كامل، مما جعل البعض يتهمها بالتسرع والمبالغة فيما قامت به.

وواجهت النجمة المغربية عدة اتهامات منها خداع الجمهور فيما يخص القضية وكشفت عدة مصادر ومحامين عن عدم انتهاء القضية من الأساس، وأن دنيا بطمة مازالت تنتظر حكم محكمة النقض في الحكم بحبسها لمدة عام وكذلك شقيقتها ابتسام، خاصة أن دنيا بطمة لم تتطرق في المؤتمر الصحفي إلى محكمة النقض أو مصير القضية، ولم تتحدث في التفاصيل القانونية، واكتفت باستعراض أدلة برائتها من دفاتر حكم المحكمة الابتدائية والذي كانت قد حصلت بحكم بالبراءة وقتها قبل أن حكم الحبس من محكمة الاستئناف.