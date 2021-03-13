نيكول سعفان حبيبة طارق العريان تحتفل بعيد ميلادها الـ30 .. بالصور

نيكول سعفان المودل السورية احتفلت بعيد ميلادها الـ30 في أجواء سيطرت عليها البهجة، ووجهت رسالة لمحبيها وكذلك كل من توجه لها بالتهاني الخاصة بهذه المناسبة.

نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلادها الـ30

نيكول سعفان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ30، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أحمر وأمامها أكثر من كعكة لعيد الميلاد، ووجهت رسالة لكل محبيها كما أكدت على سعادتها بكل الخطوات والدروس التي مرت بها خلال سنوات حياتها وتحديدا في الفترة الأخيرة، واوضحت أنها ممتنة لكل شيء بغض النظر على كونه كان جيدا بالنسبة لها أو العكس فكتبت نيكول سعفان تعليقا على صورها فقالت: "عيد ميلادي الثلاثين! أشكركم على كل الدروس وكل الحب وكل الذكريات التي جلبتها لي في العشرينات من عمري. أنا ممتنة للخير والشر لأن هذا هو ما يعنيه بالنسبة لي".

نيكول سعفان: "لا يمكنني الانتظار لرؤية ما سيأتي"

نيكول سعفان أكدت أنها غير قادرة على انتظار الخطوات القادمة في حياتها وتحديدا في عقدها الثالث، كما شكرت كل من وجه لها التهاني بهذه المناسبة السعيدة وتمنى لها الخير، فكتبت نيكول سعفان: "الدخول في عقد جديد لا يمكنني الانتظار لرؤية ما سيأتي، شكرًا لك على كل التمنيات التي أحبها"، وعلق العديد من أصدقاء نيكول سعفان على الصور التي نشرتها منهم الفنانة علا رشدي التي كتبت تعليقا قالت فيه: "نيكولا اتمنى لك أسعد عيد ميلاد"، وحرصت نيكولا سعفان على الرد على جميع من قدم لها التهاني وشكرتهم على رسائلهم الودودة.

غياب طارق العريان عن الظهور في حفل عيد ميلاد نيكول سعفان

نيكولا سعفان لم تظهر أي صورة لها في حفل عيد ميلادها مع المخرج طارق العريان مما أثار التساؤلات حول محاولة الثنائي الابتعاد عن نشر أي صور تجمعهما خلال هذه الفترة حتى لا تثار أزمة كالتي حدثت في الشهور الماضية بعد نشر الفنانة السورية أصالة نصري لصورة تجمع طليقها طارق العريان بالمودل السورية ذات الأصول الأرمينية، وكانت نيكول سعفان قد ظهرت في حفل إطلاق عطر الفنان عمرو دياب في الإمارات العربية المتحدة والتي كان من بين الحضور فيها المخرج طارق العريان ولم تلتقط العدسات أي صور أو فيديوهات للثنائي معا في هذا الحفل على الرغم من تواجدهما فيه مما يؤكد حرصهما على الابتعاد على الأضواء.