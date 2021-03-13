فيديو منى زكي بالحجاب في الإعلان الأول لمسلسل "لعبة نيوتن" رمضان 2021

"لعبة نيوتن" أحدث الأعمال التي تعود من خلالها الفنانة منى زكي للدراما بعد غياب سنوات، حيث أن المسلسل الجديد من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم وقد كشف الفيديو الدعائي الأول له العديد من التفاصيل.

منى زكي بالحجاب في الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "لعبة نيوتن"

منى زكي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "لعبة نيوتن" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وظهرت النجمة المصرية في الفيديو وهي تواجه العديد من الازمات والصدمات التي تضطرها للسفر للخارج مما يجعلها تواجه العديد من المخاطر وتغير مجرى حياتها، كما ظهرت منى زكي في أحد المشاهد وهي ترتدي الحجاب، وكشف الفيديو أسماء بعض شخصيات العمل وهما هناء سالم وحازم إبراهيم ولم يكشف عن تفاصيل عنهما، حيث اعتمد الفيديو على عدم إظهار أي من الحوارات التي تدور بين النجوم واكتفى بعرض العديد من المشاهد فقط.

"لعبة نيوتن" يجمع كوكبة من نجوم الدراما

الفيديو الدعائي الاول لمسلسل "لعبة نيوتن" علقت النجمة منى زكي عليه فكتبت: "لكل فعل..رد فعل (لعبة نيوتن) رمضان ٢٠٢١"، كما قدم لها العديد من النجوم التهاني على الفيديو الذي ظهر فيه كذلك كل من الفنان محمد فراج، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، ويشارك أيضا في بطولة المسلسل كل من الفنانة عائشة بن أحمد، ومايان السيد، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، مسلسل "لعبة نيوتن" كان يحمل في البداية عنوان "تقاطع طرق" لكن صناعه قرروا في اللحظات الأخيرة تغير الاسم إلى "لعبة نيوتن".

منى زكي تعود للدراما بعد غياب 5 سنوات

منى زكي غابت السنوات الماضية عن المشاركة في أي أعمال درامية من بطولتها لكنها اكتفت بالظهور في بعض المشاهد والتي كان أخرها الحلقة الأخيرة في مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز والتي ظهرت فيه كضيفة شرف في رمضان الماضي، وكانت الفنانة منى زكي قد شاركت في عام 2016 بعمل درامي من بطولتها وهو "افراح القبة" تم عرضه في شهر رمضان، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان جمال سليمان، وإياد نصار، وصابرين، وصبا مبارك، وصبري فواز، والعمل من إخراج محمد ياسين.

ويعتبر المسلسل الإذاعي "شطة هندي" من الاعمال التي شاركت فيه كذلك النجمة المصرية مع زوجها الفنان أحمد حلمي وعرض في شهر رمضان 2017، وتعاون معهما في هذا العمل كل من الفنان سامح الصريطي، وسلوى عثمان.