فنانة شهيرة تكشف تفاصيل نجاة ابنها من الموت بسبب قنبلة في إعلان محمد رمضان وترفع دعوى قضائية

تفاصيل صادمة حول أجواء كواليس إعلان النجم المصري محمد رمضان وتداعياته الخطيرة كشفت عنها الفنانة لبنى ونس في الساعات الماضية بعدما أعلنت عن تعرض ابنها الممثل الشاب يوسف عمر، لإصابة خطيرة جدا في قدميه ونجاته من الموت جراء استعانة مخرج الإعلان بقنبلة حقيقية، وحملت المسوؤلية ايضا للفنان محمد رمضان وهاجمته بشدة ووصفته بالمستهتر وعدم المبالاة بأرواح الممثلين الذين شاركوه في العمل، مؤكدة بأنها سترفع دعوى قضائية.

تفاصيل الإصابة الخطيرة لـ نجل لبنى ونس

وفي التفاصيل، وبعد إعلان النجم المصري محمد رمضان يوم امس عن اصابته بظهره بحروق بالغة في أحد المشاهد التصويرية لأعماله ومن دون أن يكشف عن كواليس ما جرى، مكتفيا بعبارة "كله في حب الجمهور يهون حيث قال :" الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهارده ولكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون، ثقة في الله نجاح دائما أبدا، رمضان يجمعنا"، خرجت الفنانة لبنى ونس بتدوينة صادمة تعلن فيها جوانب أخرى لهذا الحادث الذي جاء خلال تصوير اعلان لعبة Free Fire لمحمد رمضان وشارك فيه نجلها الممثل الشاب يوسف عمر.

لبنى ونس التي سبق وأن شاركت مع محمد رمضان في مسلسله "زلزال"، فجرت مفاجأة مدوية حول كواليس اعلان الأخير الذي عرضه لحروق في ظهره، كاشفة عن تعرض نجلها يوسف عمر لإصابة خطيرة في قدميه أثناء تصوير الإعلان وعن نجاته بأعجوبة كبيرة حيث حملت المسوؤلية لمخرج العمل ولمحمد رمضان الذي شنت هجوما كاسحاً عليه.

وكتبت الفنانة لبنى ونس، والدة يوسف عمر، تدوينة طويلة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك مشيرة الى أن ابنها كاد أن يفقد حياته بسبب أن مصمم المعارك في اعلان محمد رمضان، أراد أن يخرج المشهد بصورة طبيعية واستعان بقنبلة حقيقة بدون أن يعلم نجلها بذلك، مؤكدة أنها ستأخذ حق نجلها بالقانون وسترفع قضية ضد مصمم المعارك.

لبنى ونس توجهت برسالة قاسية اللهجة إلى محمد رمضان وأشارت الى أنه يعلم بالتأكيد بتفاصيل الإعلان وما يحتويه من مخاطر بالتصوير فكتبت قائلة: "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولاتُلقوا بأيديكم إلى التهلُكه. يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد فى حياتك، فى مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني فى التصوير معاك، مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللى عاجبك بتوافق عليه واللى مش عاجبك بتغيره".

لبنى ونس أكدت لمحمد رمضان بأنها سترفع دعوى قضائية بسبب ما جرى لإبنها فتابعت قائلة في تدوينتها :"حط إبنك مكان يوسف هاتقول برضه كله فى حبكم يهون بس أرجع واقولك ابنى ربنا هايجبله حقه".

الفنانة حنان شوقي تهاجم محمد رمضان

اصابة نجل الفنانة لبنى ونس لاقت تعاطفا واسعا من الجمهور وتفاعلا ايضا من الفنانة حنان شوقي التي بدورها هاجمت محمد رمضان واتهمته بتعريض حياة الممثل الشاب محمد عمر للخطر، بسبب الإعلان وتسببه في حروق وإصابات كبيرة له، كاتبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك": "دوت الخليج حياة الناس بقت رخيصه كده.. يوسف عمر ابن المخرج محمد عمر وابن الفنانه لبنى ونس في سنة رابعة في معهد فنون مسرحية وجاله إعلان مع الفنان نمبر وان محمد رمضان، وحصل حادثة من المسؤول عن المتفجرات أستاذ عصام الوريث اللي جايبه المخرج اللي مش عارفة اسمه إيه كان جايب قنبلة حقيقية وحطه تحت الفنان الشاب يوسف عمر، ولولا أن ربنا ستر كان عمره ضاع أو كان هيكمل حياته عاجز".

حنان شوقي وصفت ما حدث بالاستهتار من قبل القائمين على الاعلان وتابعت في تدوينتها: "معقوله الاستهتار وصل لكده وأن حياة البشر مبقاش ليها قيمه.. أنا اللي أعرفه إن المفروض يكون فيه متخصص ده اللي واخدين عليه في الشغل كممثلين، أنا عايزه حق يوسف عمر.. مين يجيب حقه!".

تفاصيل اعلان محمد رمضان

ووفقًا لـ "ET بالعربي" فإن تصوير اعلان محمد رمضان كان لصالح احد الألعاب الجديدة والتي تسمى “Free Fire” وهي لعبة أكشن ومحمد رمضان هو الوجه الإعلاني للعبة.

وتم تصوير الإعلان في منطفة طرة في القاهرة، أما الإخراج كان لمخرج أجنبي وتضمن إعلان اللعبة الكثير من الأكشن مما عرض العديد من العاملين فيه لإصابات حقيقية وجروح وحروق من الدرجة الأولى، ومن المقرر أن يخرج الإعلان إلى النور في الفترة المقبلة.