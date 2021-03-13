شاهدوا بالفيديو رقص روبي مع بسمة بوسيل على أغنيتها الجديدة "حتة تانية"

روبي خطفت الأنظار في الساعات الماضية بظهورها المختلف مع مصممة الأزياء بسمة بوسيل أثناء رقصهما على أحدث أغاني ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "حتة تانية" والتي طرحت لأول مرة منذ أيام قليلة على قناتها الرسمية على "يوتيوب".

روبي ترقص مع بسمة بوسيل احتفالا بأغنية "حتة تانية"

روبي تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لها العديد من الفيديوهات أثناء رقصها على أغنية "حتة تانية" أحد أغاني البومها الجديد، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع حيث ظهرت فيه كذلك بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني أثناء رقصها هى الأخرى مع الفنانة روبي، وتفاعل الحضور في الحفل مع الأغنية، رقصت النجمة المصرية على أغنية "حتة تانية" ذكرت الجمهور برقصها في أغنيتها الشهيرة "أنت عارف عليه" والتي تعتبر أشهر الأغاني التي قدمتها للجمهور وسبب شهرتها الواسعة.

بسمة بوسيل تهنئ روبي على أغنية "حتة تانية"

بسمة بوسيل نشرت على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة وفيديو يجمعها مع الفنانة روبي كما حرصت على تقديم التهنئة لها على الأغنية الجديدة فكتبت بسمة بوسيل: "بحبك روبي ومبروك يا حبيبتي على الأغنية الجديدة.

أغنية "حتة تانية" دوت الخليج من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتقول كلمات الأغنية : " جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة"، وقد طرحت روبي الأغنية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" خلال الأيام الماضية وحققت ما يقارب من نصف مليون مشاهدة حتى الآن.

روبي تشارك في دراما رمضان بمسلسل "شقة 6"

روبي بدأت في شهر فبراير الماضي تصوير أحدث أعمالها الدرامية والتي من المقرر أن تشارك في شهر رمضان القادم، ويحمل المسلسل الجديد اسم "شقة 6" وهو ينتمي لدراما الرعب، وتصل عدد حلقات المسلسل لـ15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم الفنان سيد رجب، وشريف سلامة، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، وحمزة العيلي، والعمل من إخراج محمود كامل.

روبي تستعد أيضا لعرض مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة في الفترة القادمة من بينها فيلم "كيرة والجن" والذي يشارك في بطولته كل من الفنان كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، كما تشارك كذلك في بطولة فيلم "حلم سوسن/دماغ عالية" مع كل من الفنان أحمد فهمي، وأكرم حسني، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف أحمد فهمي، وإيهاب بليبل، وإخراج أحمد الجندي.