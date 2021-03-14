وفاة الفنان التشكيلى فاروق الرزاز بكورونا

أعلن الفنان محمد الصبان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة الفنان التشكيلي المصري فاروق الرزاز، عضو نقابة الفنانين التشكيليين وأتيليه القاهرة، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وشارك الفنان فاروق الرزاز، في العديد من المعارض الخاصة منها معرض بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الاوبرا المصرية عامر 1998، كما قدم معرض فنيا بمجمع الفنون عام 1997.

كما شارك الفنان فاروق الرزاز، بالعديد من المعارض الجماعية المحلية، ومنها معرض ألوان الأتيليه (السابع والخمسين) بأتيليه القاهرة سبتمبر 2009، وصالون الأتيليه (التاسع والخمسين) بأتيليه القاهرة سبتمبر 2010.

(اليوم السابع)