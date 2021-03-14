يسرا تروج لمسلسلها الرمضاني حرب أهلية

روجت الفنانة يسرا لمسلسها الرمضاني "حرب اهلية" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت يسرا فى البوستر الدعائي برفقة الفنان باسل خياط، وعلقت: "مسلسل حرب أهلية رمضان ٢٠٢١ ".

وتجسد يسرا المسلسل دور طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب