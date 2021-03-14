إيهاب توفيق ينتهى من تصوير كليبين فى دبى

يتواجد حاليًا النجم إيهاب توفيق في دبى لتصوير أغنية "أنت اختيارى" على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع عادل عايش ومن إخراج عادل سرحان، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة بعد انتهاء عمليات المونتاج الخاصة به.
كما يصور أيضًا كليب آخر بعنوان "باشا" من كلمات محمد شكرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى حازم منسى، من إخراج عادل سرحان.
من ناحية أخرى طرح إيهاب توفيق مؤخرًا، أغنيته الوطنية الجديدة التى تحمل اسم "100 تحية" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وشارك إيهاب فى تصويرها المطربتان آية سلطان ونورهان المرشدى نجمة برنامج ذا فويس.
تدور أحداث فكرة الكليب عن مدى حب مصر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفريق الأطباء لدورهم فى ظل ظروف فيروس كورونا، وتوجه أيضًا بالشكر للشرطة والجيش للحفاظ على أمن البلاد والقضاء على الإرهاب.
ومن كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميلها.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".
وطرح إيهاب توفيق من فترة أغنية "هي دنيا"، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج، وتقول كلمات الأغنية: "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".
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