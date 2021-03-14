فيلم Mank ينافس على جائزة أفضل فيلم روائي

ينافس فيلم Mank علي جائزة أفضل فيلم روائي، حيث أعلنت جائزة جمعية المصورين السينمائيين الأمريكيين American Society of Cinematographers Awards فى دورتها الـ35 عن ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم روائى. وفيلم "Mank" هو دراما وسيرة ذاتية أمريكي من إخراج ديفيد فينشر، مبني على نص من كتابة والده جاك فينشر، يتتبع العمل السيرة الذاتية لهيرمان ج. مانكوفيتش، والذي تعاون مع أورسن ويليس في إنتاج فيلم (Citizen Kane) في الأربعينيات، والذي يُعد واحدا من أشهر إنتاجات هوليوود في القرن الماضي. فيلم "Mank" بطولة جاري أولدمان وأماندا سيفريد وليلي كولينز وأرليس هوارد وتوم بيلفري سام تروتون وفرديناند كينجسلي وتوبنس ميدلتون وتوم بيرك وتشارلز دانس.

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