النجم خالد النبوى يستمع لعزف ابنه زياد على البيانو فى الأوبرا

أعرب النجم خالد النبوى، عن سعادته لعزف ابنه زياد في حفل بدار الأوبرا، حيث كان على مقاعد الجمهور وشارك النبوى عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة ابنه خلال العزف على البيانو وعلق قائلاً: "بتفرج على زياد بيعزف في الأوبرا".

ونالت الصورة إعجاب جمهوره، حيث علق أحدهم قائلاً: "ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه ويفرح قلبك دايمًا إن شاء الله، وكتب آخر: "ربنا يحفظه ويبارك لك فيه يارب".

يشار إلى أنه لم تكن المرة الأولى للنجم خالد النبوى يكشف عن موهبة ابنه زياد في العزف، حيث سبق ونشر فيديو خلال عزفه مقطوعة موسيقية، نالت إعجاب جمهوره، فيما علق الكثير على الشبه الكبير بينهما.

وكان استعرض النجم خالد النبوى، عزف ابنه زياد على البيانو في مقطوعة موسيقية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق خالد النبوى قائلاً: "كل ما المود يقع، زياد يعزف على البيانو والدنيا تظبط على طول"، فيما علق متابعوه، حيث قالت حسناء: "ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يحرسه ويحميه"، وكتب آخر: "ما شاء الله والله يحميلك اياه شو حلو وشعره مثلك وبيشبهك كتير يا نجمنا المبدع والكبير".