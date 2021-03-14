يسرا تطرح البوستر الرسمي لمسلسل ”حرب أهلية”

طرحت الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسل "حرب أهلية" والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت في البوستر الدعائي برفقة الفنان باسل خياط، وعلقت: "مسلسل حرب أهلية رمضان 2021".

وفي إطار دراما الصراعات والخلافات العائلية، يتناول المسلسل قصة سيدة تضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة، فتشب في كنف زوجة أبيها مما تجعلها قريبة منها، وتقسو على والدتها الحقيقة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.