روجت الفنانة الهام شاهين لـ مسلسلها الجديد " زى القمر " والذى تقدم فيه حدوتة "حتة منى" ونشر بوستر المسلسل من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت الهام شاهين قائلة " قريبًا مسلسل زي القمر حدوته (#حته_مني) بدءًا السبت 20 مارس على CBC Egypt Maha Selim أنتاج . سينرجي و سلميديا أخراج . حسام علي تأليف . شهيره سلام تصوير . كريم أشرف . محمود عبد المعبود ".
"حتة مني" هي الحكاية الأولى لمسلسل "زي القمر" بطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، حنان سليمان، لبنى ونس، مؤمن نور، سارة الشامي، وسيناريو وحوار شهيرة سلام، إخراج حسام علي.
وتدور احداث المسلسل فى اطار اجتماعى حول العلاقات الانسانية بين البشر كما يتطرق الى العلاقات الزوجية وذلك من خلال عدة حلقات منفصلة متصلة وكل حدوتة او حكاية لها ابطال مختلفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهام شاهين تروج لـ مسلسلها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.