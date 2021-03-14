الهام شاهين تروج لـ مسلسلها الجديد

روجت الفنانة الهام شاهين لـ مسلسلها الجديد " زى القمر " والذى تقدم فيه حدوتة "حتة منى" ونشر بوستر المسلسل من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت الهام شاهين قائلة " قريبًا مسلسل زي القمر حدوته (⁧‫#حته_مني) بدءًا السبت 20 مارس على CBC Egypt Maha Selim ‏أنتاج . سينرجي و سلميديا أخراج . حسام علي تأليف . شهيره سلام تصوير . كريم أشرف . محمود عبد المعبود ".

"حتة مني" هي الحكاية الأولى لمسلسل "زي القمر" بطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، إيناس كامل، نهال عنبر، حنان سليمان، لبنى ونس، مؤمن نور، سارة الشامي، وسيناريو وحوار شهيرة سلام، إخراج حسام علي.

وتدور احداث المسلسل فى اطار اجتماعى حول العلاقات الانسانية بين البشر كما يتطرق الى العلاقات الزوجية وذلك من خلال عدة حلقات منفصلة متصلة وكل حدوتة او حكاية لها ابطال مختلفين.