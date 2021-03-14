إعلان جوائز ”Kids Choice Awards” لعام 2021

أقيم، صباح اليوم الأحد، حفل جوائز اختيار الأطفال "Kids Choice Awards" لعام 2021، الذي تنظمه قناة "نكلوديون" سنويًا، حيث يتم تكريم النجوم المتميزين في التلفزيون والسينما والموسيقى عن طريق تصويت مشاهدين القناة. وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الحفل: جوائز السينما الفيلم المفضل Wonder Woman 1984 أفضل ممثل روبرت داوني جونيور - Dolittle أفضل ممثلة ميلي بوبي براون - Enola Holmes أفضل بطل سوبرهيرو توم هولاند عن فيلم "Avengers: Endgame" أفضل فيلم رسوم متحركة Soul جوائز التلفزيون أفضل مسلسل أطفال Alexa & Katie أفضل مسلسل عائلي Stranger Things أفضل ممثلة ميلي بوبي براون عن مسلسل "Stranger Things" أفضل ممثل جاس نورمان عن مسلسل "Henry Danger and Danger Force" جوائز الموسيقى أفضل فريق موسيقي BTS أفضل مغني جاستن بيبر أفضل مغنية آريانا جراندي أفضل أغنية مصورة "Dynamite" بيلي إيليش

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