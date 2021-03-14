دينا الشربيني تتصدر تريند.. تعرف على السبب

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني تريند تويتر، صباح اليوم، بعد نجاح الفيديو الدعائي لفيلمها الجديد «ثانية واحدة» الذي تقوم ببطولته مع مصطفى خاطر.

وتردد اسم الفنانة دينا الشربيني أيضا بعد سقوط الفنان عمرو دياب، على المسرح أثناء إحيائه حفلا غنائيا خاصا أقيم بأحد فنادق القاهرة،وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الواقعة.

وعلق رواد السوشيال ميديا على الأمر بسخرية وكانت أكثر التعليقات تكرارا هو "لتحميل أدعية دينا الشربيني اضغط واحد".

في الوقت نفسه ظهرت دينا الشربيني مؤخرا مع الفنانة شيرين رضا، والتقط الثنائي صورة لهما سويا، بدا فيها منسجمتان وتحافظان على علاقة الصداقة بينهما.

تعيش دينا الشربيني مؤخرا، حالة من النشاط الفني وتشارك في العديد من الأعمال أقربها في العرض مسلسل قصر النيل الذي تقوم ببطولته في رمضان المقبل، وفيلم ثانية واحدة.

بينما واجهت دينا سوء حظ مع تأجيل عرض فيلمي" البعض يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز، و" 30 مارس" مع أحمد الفيشاوي.