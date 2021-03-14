خاص: تفاصيل المسلسل السعودي الجديد "على الهواء" لمحمد الهاشم وزارا البلوشي

الفنان محمد الهاشم يستعد خلال الفترة القادمة لبدء تصوير مسلسل سعودي جديد يحمل عنوان "على الهواء" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم في المملكة العربية السعودية والخليج العربي.

تفاصيل مسلسل "على الهواء" لمحمد الهاشم وزارا البلوشي

محمد الهاشم كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل مسلسل "على الهواء" الذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القادمة في المملكة العربية السعودية، وأكد محمد الهاشم أن المسلسل يقدم أفكار جديدة على مستوى القصة والطرح ويشارك في بطولته الفنانة زارا البلوشي فقال: "هو عمل درامي به عدة خطوط منها الرومانسية والجريمة بالإضافة إلى أنه سوف يقدم طرح جديد على مستوى الدراما المحلية، وسوف يرى العمل النور قريبا، حيث يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة حيث أمامنا من 3 إلى 4 أيام، وسوف يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة زارا البلوشي، ونورا عصر، وجبران الجبران، وعبدالعزيز كريم، والعمل من تأليف نديم نجم، ومن إخراج أياد دادو".

عرض مسلسل "على الهواء" على إحدى المنصات الإلكترونية

محمد الهاشم أكد أن مسلسل "على الهواء" يعتبر من الأعمال القصيرة من ناحية عدد الحلقات، كما أنه لن يشارك في الموسم الرمضاني القادم فقال الفنان السعودي: "مسلسل (على الهواء) سوف نقدم الموسم الأول منه في الفترة القادمة وهو عمل لن يعرض في شهر رمضان القادم، لكنه سوف يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية وتصل عدد حلقاته إلى 8 حلقات، في محاولة لمواكبة التطور الكبير في الأعمال الدرامية التي تعرض على المنصات حيث يسعى صناع العمل أن يكون من الأعمال المنافسة في الدراما الخليجية".

عرض فيلم "بلال السادس" في 25 مارس الجاري

النجم السعودي محمد الهاشم تحدث كذلك عن فيلم "بلال السادس" وتحديدا عن موعد عرضه في يوم 25 مارس الجاري وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل فقال: "جميع صناع العمل سعداء بتحديد موعد عرضه أخيرا بعد طول انتظار، ولن تكتمل السعادة إلا بقبول الجمهور للعمل ومشاهدته في قاعات السينما، ونتمنى أن لا نخذل الجمهور من ناحية العمل لأنه هو المسوق الأول له، ومن المقرر ان يعرض الفيلم عقب انتهاء عرضه في قاعات السينما على تطبيق جو تي في إن شاء الله".

ويعتبر فيلم "بلال السادس" من أحدث الأعمال السينمائية السعودية وقد تم الانتهاء من تصويره منذ أشهر وتحديدا في شهر سبتمبر الماضي وتم تصوبره في أكثر من منطقة من بينها مدينة أبها وجازان ويكشف الفيلم عن سحر الطبيعة التي تتواجد في المملكة، وتدور أحداثه حول عائلة تصل إلى مكان مجهول لم يراه بشر من قبل، ويواجهون مجموعة من الأحداث والمفارقات الكوميدية.