الفنان عبدالله السدحان يكشف عن صورته مع والدته ويعلق على سبب غيابه عنها

عبدالله السدحان لا يزال مستمرا في تصوير أحدث أعماله الدرامية في الكويت وهو مسلسل "شليوي ناش" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، غياب الفنان السعودي الطويل عن والدته جعله ينشر صورة تجمعه بها ويتحدث عن تأثير ذلك الغياب عليها.

عبدالله السدحان عن والدته: "أكثر من مل من غيابي"

عبدالله السدحان نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بوالدته كشف من خلالها عن الحالة التي تعيشها بسبب غيابه الطويل ومشاركته في أكثر من عمل درامي بعيدا عن المملكة العربية السعودية، حيث أكد على سؤالها الدائم عليه وتواصلها من أجل الاطمئنان على أحواله في سفره، وأكد عبدالله السدحان أن والدته قد ملت كذلك من هذا الغياب، وتمنى النجم السعودي لها دوام الصحة فكتب: "أكثر من مل من غيابي، وأكثر من هو على تواصل معي، أكثر من يسألني عن صحتي، أكثر من يسألني عن عملي وعن زملائي، أكثر من يسألني كم باقي وتجي ؟ الله يمدها بالصحة و العافية".

عبدالله السدحان مستمر في تصوير مسلسل "شليوي ناش" بالكويت

عبدالله السدحان علق كذلك على الصورة التي تجمعه بوالدته فكتب: "ربي أرزقنا برها ورضاها عنا، حتى نلقاك يا كريم"، واعجب قطاع واسع من الجمهور بالصورة التي نشرها النجم السعودي وتمنى العديد منهم بدوام الصحة والعافية لوالدته، وقد بدأ الفنان عبدالله السدحان منذ أسابيع في تصوير مسلسل "شليوي ناش" في الكويت وهو من الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان القادم، وينشر الفنان السعودي العديد من الفيديوهات من كواليس تصوير العمل الجديد الذي يشارك في بطولته كل من عبدالإمام عبدالله، ومحمد العجيمي، وعبدالمحسن القفاص، وحصة النبهان، وعبدالعزيز النصار، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج عيسى ذياب.

عمل جديد يجمع عبدالله السدحان وناصر القصبي

عبدالله السدحان قد انتهى في شهر يناير الماضي من تصوير مسلسل "الديك الأزرق"، وهو أيضا من الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان على قناة sbc السعودية، وهو يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية والمصرية وفي مقدمتهم الفنان بيومي فؤاد، وشيماء سيف، كما يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

عبدالله السدحان قد تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن مشاركته في عمل جديد مع الفنان ناصر القصبي سوف يتم عرضه على قناة mbc وقد بدأ التحضير للعمل من أجل بدء تصويره في الفترة القادمة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خبر عودة كل من ناصر القصبي وعبدالله السدحان للتعاون في عمل جديد مما يضيف للفن خصوصا أن لكل منهما شعبية كبيرة في الخليج والعالم العربي.