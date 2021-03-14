تفاصيل استبعاد سارة التونسي عن مسلسل "حرب أهلية" بسبب خلافها مع باسل خياط

يبدو بأن مسلسل "حرب أهلية" وقع في أزمة جديدة رغم انطلاق التصوير به للحاق بالماراتون الرمضان للعام 2021، فبعد فترة تأجيل التصوير بسبب اصابة بطلة العمل الفنانة يسرا بفيروس كورونا واعتذار هيفاء وهبي عن المشاركة بالعمل سابقاً، تم الإستغناء اخيراً عن احدى بطلات العمل وهي الفنانة سارة التونسي بسبب خلافاتها مع فريق العمل وبينهم النجم السوري باسل خياط، رغم تصوير سارة نصف مشاهدها.

تفاصيل استبعاد سارة التونسي عن مسلسل "حرب أهلية"

التقارير المتداولة أكدت استبعاد سارة التونسي عن أسرة مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في السباق الرمضاني للعام 2021 وذلك بعد خلافات بينها وبين فريق العمل رغم أنها قد كانت قد انتهت من تصوير نصف مشاهدها المقررة تقريباً أي حوالي 15 حلقة.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا أخبار عن وقوع خلاف بين النجم باسل خياط وسارة التونسي مشيرين الى ان الأول قام بطرد الفنانة سارة التونسي من موقع التصوير وذلك بعد تعديها بالضرب على إحدى المصورات ورفض تصوير باقي المشاهد التي تجمعه معها، فيما لم يعلق من الطرفين على هذه الأخبار المتداولة بشكل كبير على حسابات السوشيال ميديا.

من جهته، أكد المنتج جمال العدل استبعاد الممثلة سارة التونسي عن المسلسل وعزا الأمر الى خلافات ومشاكل بينها وبين فريق العمل، كما أشار كذلك الى ان من أسباب استبعادها عن العمل هو عدم وجو تصاريح نقابي لها حيث لا يمكنها العمل من دون تصريح رسمي بالتمثيل.

في المقابل، أكدت المعلومات الصحافية بأن الفنانة أروى جودة ستكون بديلة سارة التونسي وستعيد تصوير المشاهد التي قدمتها الأخيرة.

‏تفاصيل قصة مسلسل "حرب أهلية" لموسم رمضان 2021

مسلسل "حرب أهلية" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والسيكو دراما حول حرب أهلية ليست بين دولتين، وإنما بين ضرتين لزوج واحد والصراع بين أبطال العمل في مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور طبيبة تجميل وتجري العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

يشارك في بطولة المسلسل باسل خياط، وتامر هجرس، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.