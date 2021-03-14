”Avatar” يستعيد صدارة شباك التذاكر العالمي مجددًا

نجح فيلم الخيال العلمي "Avatar" للمخرج جيمس كاميرون، في استعادة صدارة شباك التذاكر العالمي مرة أخرى من فيلم "Avengers: Endgame" للأخوين روسو، وذلك بعد إعادة طرحه في صالات السينما الصينية.

حقق الفيلم أكثر من 8 ملايين دولار بشباك التذاكر الصيني مع نهاية عطلة الأسبوع، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 2.8 مليار دولار، بفارق أكثر من 5 ملايين دولار عن صاحب المركز الثاني "Avengers: Endgame" الذي توقفت إيراداته عند 2.79 مليار دولار. وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال منتج الفيلم جون لاندو: "نحن فخورون بالوصول إلى هذا الإنجاز العظيم، لكن أنا وجيم سعداء للغاية بعودة الفيلم إلى دور العرض خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، ونريد أن نشكر جمهور الصين على ذلك".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "هوليوود ريبوتر": "نحن نعمل بجد على أفلام Avatar القادمة ونتطلع إلى مشاركة استمرار هذه القصة الملحمية لسنوات قادمة".

تدور أحداث الفيلم عندما يكتشف البشر (القمر الفريد باندورا) الذي يحتوي على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور. لكن على هذا القمر تعيش كائنات زرقاء البشرة تٌدعى (نافي) يتمتعون بحب جارف لكوكبهم وطبيعته المدهشة، ويتصلون معه جسديًا ونفسيًا.. لذا عندما يبدأ هؤلاء في الدفاع عن كوكبهم، ينضم إليهم بعض البشر ليواجهوا قادة الغزو في معركة طاحنة ستحدد مصير باندورا والبشر إلى الأبد.