ترشيح روبرت داوني جونيور لأسوأ ممثل في التوتة الذهبية

لوس أنجلوس ـ رويترز: أدرج نجم هوليوود روبرتداوني جونيور ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني على قائمة المرشحين لجائزة التوتة الذهبية، وهو حفل سنوي لما يعتبره المتابعون أسوأ الأفلام والعروض على مدار العام. ورشح داوني جونيور لأسوأ ممثل لآدائه دور البطولة في فيلم”دوليتل”، وهو عن طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات. وحصل فيلم “دوليتل” من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز التابعة لشركة كومكاست على أكبر عدد من ترشيحات جائزة التوتة الذهبية بإجمالي ستة ترشيحات بما في ذلك أسوأ فيلم. وسيتنافس مع الفيلم البولندي المثير “365 يوما” على نتفليكس، والذي حصل أيضًا على ستة ترشيحات.

وتنافست أعمال أخرى على جائزة أسوأ فيلم من بينها فيلم”موسيقى” (ميوزيك) الذي أخرجته المغنية سيا حول فتاة مصابة بالتوحد، وفيلم “جزيرة الخيال ” (فانتسي آيلاند) وهو إعادة تناوللمسلسل رعب تلفزيوني صدر عام 1977 بنفس العنوان. ورشح جولياني على قائمة التوتة الذهبية لظهوره القصير في فيلم ساشا بارون كوهين الساخر (بورات سابسيكونت موفي فيلم).

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