“هواة الخشبة” تقيم حلقات عمل مسرحية رقمية للنساء

حول تقنيات التمثيل والأداء المعاصر

مسقط ـ “الوطن” :

يقيم مسرح هواة الخشبة حلقات عمل مسرحية رقمية مخصصة للنساء استمرارا لنهج الفرقة الذي رسمته منذ تأسيسها عام ٢٠١٣، وتنفيذا لبرامجها المتعدّدة التي تهدف إلى تنشيط الحراك المسرحي في السلطنة، وتطوير المهارات الأدائية للمسرحيين العمانيين، والكشف عن المواهب الفنية في شتى تخصصات العمل المسرحي ورعايتها، وتعزيز الوسط المسرحي بالوجوه الجديدة التي من شأنها أن ترفده بعطائها.

وتستمر حلقات العمل في (تقنيات التمثيل والأداء المعاصر) على تطبيق زوم حتى ٢١ مارس الجاري، حيث تناولت حلقة العمل الأولى الجسد وإمكانات التعبير، اما الحلقة الثانية فستكون حول (التقنيات الجسدية والصوتية ما بين الواقع والفن المسرحي)، والثالثة بعنوان (ماهيات التمثيل ومفاهيمه الفكرية) والرابعة حول (المكياج وقدرته على صناعة الشخصية المسرحية) والخامسة بعنوان (تقنيات التمثيل المعاصر) والسادسة بعنوان (فن الأداء التمثيلي) والسابعة حول (آليات الإبتكار والتشكيل الجسدي لدى الممثل).

يشرف على حلقات العمل كل من الدكتور شاكر عبدالعظيم من كلية الفنون الجميلة بجامعة القادسية العراقية وأيضا خبيرة المكياج المسرحي إيمان البلوشية.

يذكر أن فرقة مسرح هواة الخشبة تأسست عام 2012 ولها العديد من المشاركات المحلية والدولية وتقدم عروضا مسرحية لمسرح الطفل والكبار، وتقيم حلقات عمل تدريبية بشكل دوري بمشاركة مدربين أكاديميين.

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