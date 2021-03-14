اللجنة الثقافية بنادي السويق تحتفل بالإسراء والمعراج

السويق من ـ صالح بن سعيد الريسي

نظمت اللجنة الثقافية بنادي السويق حفلا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج عن طريق البث المباشر وذلك عبر قناة موعظة في يوتيوب ومنصات اللجنة الأخرى في تويتر وفيسبوك، واشتمل الحفل على عدد من الفقرات، منها كلمة الحفل ألقاها عادل الجهضمي، وحديث عن حادثة الإسراء والمعراج للواعظ مهنا المنوري ومسابقة ثقافية إلكترونية على موقع “كاهوت”، ونشيد للمنشد محمد الوهيبي. وقدم الدكتور رائد بن صالح دعنا إمام مسجد بيت المقدس، ضيف الحفل وصفًا رائعًا لجنبات المسجد الأقصى وقبة الصخرة والأحداث التاريخية المهمة التي مرت على المسجد الأقصى.

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