“قمرة السينمائي” يقدم دروسا حول صناعة الأفلام في ظل الجائحة

في ثقافة وفنون 14 مارس,2021

الدوحة ـ “الوطن” :

على الرغم من الإغلاق العام وظروف جائحة كورونا التي ألمّت بالعالم بصورةٍ غير مسبوقة، فإن الإصرار على التعلّم والاحتفاظ بالشغف تجاه السينما كانا من أهم الدروس المستفادة، فتحت توجيه وإشراف المخرج الكمبودي الفرنسي المُرشح للأوسكار ريثي بان، تمكّن ثلاثة من صنّاع الأفلام الشباب من إنجاز أفلامهم، وهي قصة نجاح كانت محور اليوم الأول من دورة هذا العام من قمرة، الملتقى السنوي الذي تعقده مؤسسة الدوحة للأفلام لاحتضان المواهب السينمائية العربية.

وفي إطار تعليقه عن هذه التجربة، أكد ريثي بان – والذي قدّم التدريب والتوجيه لصناع الأفلام ضمن حلقة عمل الأفلام الوثائقية القصيرة التي نظمتها مؤسسة الدوحة للأفلام وأقيمت عبر جلسات افتراضية تشمل نقاشات جماعية وعدة جلسات فردية – أن صناعة السينما ترتكز في المقام الأول على قدرة صانع الأفلام على استكشاف ذاته وماضيه وذكرياته ومستقبله والعالم من حوله. وأضاف: “كصانع أفلام، فإن جميع القصص التي يمكنك أن ترصدها في فيلمك تكمن في داخلك”، مشيراً إلى أن التحديات الخارجية ليس بإمكانها أن تقيّد قدرة صانع الأفلام على سرد قصته أو وجهة نظره.

في جلسة افتراضية عُقدت في أول أيام قمرة، تحدّث صنّاع الأفلام الوثائقية التي اختيرت للمشاركة في حلقة عمل الأفلام الوثائقية القصيرة عن تجاربهم وهم: ماجد الرميحي (ومن ثم سيحرقون البحر – قطر باللغة العربية والإنجليزية2021)، ميساء المؤمن (…راحوا وخلّوني – قطر/ الكويت باللغة العربية2021) وسوزانة ميرغني (الصوت الافتراضي – قطر/ السودان باللغة الإنجليزية2021).

وتعليقاً على تجربته، أكد ماجد الرميحي أن فيلمه الوثائقي هو امتداد لمشاركته في حلقة عمل الأفلام الوثائقية القصيرة والتي شارك فيها للمرة الثالثة، وقد كان أهم ما تعلّمه من ريثي بان: “هو أن أثق في حدسي، وعلى الرغم من أن هذه النصيحة قد تبدو مكررة أو تقليدية، إلا أن الثقة التي يكتسبها المخرج في ذاته دائماً ما تكون تراكمية وليس وليدة اللحظة، كما أدرك أن اختيار نمط سرد الأحداث والصورة الذهنية التي يرغب صانع الأفلام في تكوينها عن فيلمه يتطلبان الكثير من التجارب ولا تتم بلوّرتهما عند بدء المشروع، وجميعها أمور تعلّمتها من ريثي بان. وأضاف الرميحي: “لقد زوّدتني ورشة الأفلام الوثائقية القصيرة بالأدوات التي كنا – كصنّاع أفلام – في أمسّ الحاجة إليها وساعدتنا على تحقيق رؤانا وتحديد الاتجاهات والمسارات التي كنّا نستكشفها”.

أما سوزانة ميرغني، فقد أشارت إلى أن تجربتها في صناعة فيلمها الوثائقي كانت مختلفة تماماً عن تجاربها السابقة، فقد صُنع العمل عبر الإنترنت وأضافت: ” أن العمل عن بُعد له مزاياه وعيوبه، فبينما افتقدنا العمل مع الممثلين وفريق العمل في موقع تصوير واحد، كان علينا أن ندرك أن هذا هو الواقع الذي علينا التكيّف معه، فقمنا بتعلّم مهارات جديدة وخاصةً مهارة الاعتماد على الذات. وقد ساعدتنا حلقة العمل كثيراً كصناع أفلام، وعن نفسي، فقد غيّرت حلقة العمل أفكاري التقليدية عن الأفلام الوثائقية. ومن هذا المنطلق، فقد سعيت في فيلمي إلى الربط بين إنسانيتنا وتباعدنا الاجتماعي”.

وعن تجربتها في صناعة فيلمها “…راحوا وخلوني”، أشارت ميساء المؤمن: “إن الظروف الغريبة والاستثنائية التي مررنا بها قد استدعت منّا أن نكون أكثر إبداعاً وابتكاراً، ولا أعتقد أنني قد سبق لي أن امتلكت السيطرة الإبداعية على أحد أفلامي بقدر ما حدث معي في هذا الفيلم، فقد اعتمدت على نفسي بالكامل وهو ما منحني تجربة تعليمية تراكمية رائعة، جعلتني أشعر بأنني امتلكت جميع مفاتيح فيلمي بصورة لم أعهدها من قبل. وقد كانت تجربتي كطالبة لازالت تتعلّم ومخرجة تُنفذ فيلمها وكأنها مصممة من أروع ما يكون”.