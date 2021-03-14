في شهر الأم .. صور ترصد التشابه الكبير بين النجمات وأمهاتهن

في شهر الأم الذي يتزامن مع فصل الربيع، نستعرض معكم أبرز النجمات اللواتي يتقاسمن الشبه الكبير مع أمهاتهن حيث ورثن عنهن ملامح جمالهن، وسبق وأن نشرت العديد من النجمات لقطات مميزة برفقة أمهاتهن، فتابعوا معنا ابرز الصور.

نجمات لبنانيات برفقة أمهاتهن

تتقاسم العديد من أشهر النجمات اللبنانيات الشبه الواضح بملامحهن مع امهاتهن رغم الاختلاف في العمر بالطبع، فتبدو الفنانة سيرين عبد النور بأنها ورثت جمالها وملامحها المميزة بالعيون الواسعة والشفاه الممتلئة عن والدتها.

كذلك تظهر نادين نجيم بعيون وأنف متطابقين مع والدتها التونسية الأصل، اما نانسي عجرم فورثت نفس تقاسيم الوجه عن والدتها من شكل الوجه والأنف رغم اختلاف لون بشرتهما وعينيهما.

بينما تبدو الفنانة الشابة ماريتا الحلاني نسخة مصغرة عن والدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس.

نجمات عرب برفقة أمهاتهن

من أكثر النجمات العرب اللواتي يظهرن بأنهن نسخة عن أمهاتهن الفنانة الاردنية ديانا كرزون حيث تبدو مع والدتها المحجية وكأنهما شقيقتان.

في حين لفتت مؤخرا الفنانة ومقدمة البرامج ياسمين الخطيب الأنظار بمدى التطابق الكبير بين ملامحها مع والدتها في جلسة تصوير خضعت لها برفقتها وبدتا بالفعل كأنهما شقيقتان.

الفنانة شيرين عبد الوهاب ورثت بدورها البشرة السمراء والعيون الداكنة من والدتها، كذلك تتشابة ملامح الفنانة المصرية حنان مطاوع كثيرا مع والدتها الفنانة سهير مرشدي، كما توقف الجمهور مؤخرا عند الشبه الكبير بين حلا شيحة ووالدتها.