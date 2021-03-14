نادين نسيب نجيم تكشف عن أفضل مشاهدها في مسلسلها "2020"..فيديو

نادين نسيب نجيم كشفت عن أجمل المشاهد التي قامت بتصويرها في مسلسل "2020" والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم، كما تحدثت النجمة اللبنانية عن بعض تفاصيل تصوير هذا المشهد.

كواليس أفضل مشاهد نادين نسيب نجيم في مسلسل "2020"

نادين نسيب نجيم نشرت عبر حسابها على "تويتر" فيديو دعائي جديد لمسلسل "2020" الذي تشارك في بطولته مع الفنان قصي خولي، حيث كشفت النجمة اللبنانية أن هذا المشهد من أفضل المشاهد التي قدمتها في العمل، كما أكدت أن تصويره قد استغرق فترة طويلة بدأت من الساعات الأولى من الليل وحتى الفجر، وأشارت نادين نسيب نجيم أن رغم طول هذه المدة لكن المشهد كان يستحق هذا الاهتمام والتركيز الكبير من قبل صناعه، فكتبت النجمة اللبنانية تعليقا على الفيديو قالت فيه: "من أحلى المشاهد عندي اخد تصويره كل الليل لحد الفجر بس بصراحة مستاهل".

قصي خولي يسعى لإنقاذ نادين نسيب نجيم في مسلسل "2020"

نادين نسيب نجيم تظهر في الفيديو وهي شبه فاقدة للوعي في وقت يسعى فيه الفنان قصي خولي لإنقاذ حياتها، وقد نال المشهد اهتمام الجمهور وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر من أولى المشاهد كذلك التي تم الكشف عنها من أحداث المسلسل، بينما أشاد به كذلك قطاع واسع من محبي الفنانة نادين نسيب نجيم، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "2020" في رمضان القادم على أكثر من قناة ومنصة عربية فسوف يعرض على منصة شاهد وكذلك كل من قناة art حكايات، وقناة رؤيا الأردنية، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان قصي خولي، و حسين مقدم، وماريتا الحلاني ورولا بقسماتي، وفادي إبراهيم، وكارمن لبس، والعمل من تأليف نادين جابر، وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

مسلسل "2020" التعاون الثاني بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي

"2020" من الأعمال الدرامية التي تأجل عرضها بسبب أزمة فيروس كورونا والتي بدأت في العام الماضي، حيث كان من المقرر أن يعرض في رمضان 2020، لكن نظرا لأزمة كورونا وعدم قدرت صناع العمل على استكمال تصويره تقرر تأجيله، وعاد صناعه لتصويره في الصيف الماضي واعلنوا الانتهاء منه، كما كشفوا كذلك عن عرضه في شهر رمضان 2021، ويعد العمل هو الثاني الذي يجمع كل من الفنان قصي خولي والنجمة نادين نسيب نجيم وذلك بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك في بطولة كل من الفنان معتصم النهار، ورفيق علي أحمد، ونعمه بدوي، ونوال كامل.