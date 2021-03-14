نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي إلى المستشفى وابنه يكشف تطورات حالته

إبراهيم الحربي الفنان السعودي الكبير تم نقله إلى مستشفى جابر الأحمد في الكويت وذلك على إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية.

نقل الفنان إبراهيم الحربي إلى المستشفى

إبراهيم الحربي الفنان السعودي المقيم في الكويت واجه خلال الساعات الماضية أزمة صحية تسببت في دخوله إلى مستشفى جابر الأحمد في دولة الكويت من أجل تلقي العلاج، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان الكبير، في وقت تداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن تدهور صحة الفنان السعودي ودخوله العناية المركزة على إثر إصابته بفيروس كورونا.

تطورات الحالة الصحية للفنان إبراهيم الحربي

نجل الفنان إبراهيم الحربي علق على ما يتم تداوله عن صحة والده عبر حسابه على "تويتر" حيث نفى ما تردد من شائعات حول دخول إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة على إثر إصابته بفيروس كورونا، وأكد أن والده بصحة جيدة الآن، ويتلقى العلاج في المستشفى ولم ينقل إلى العناية المركزة فكتب يوسف إبراهيم الحربي: "والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة، نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى"، وتم تداول التغريدة التي نشرها نجل الفنان إبراهيم الحربي بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت طلب الجمهور الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان السعودي بشكل واضح وحقيقة الأزمة الصحية التي تعرض لها.

إبراهيم الحربي يشارك في بطولة مسلسل "أبو طار" مع داوود حسين

إبراهيم الحربي من المقرر أن يشارك في شهر رمضان القادم بمسلسل "أبو طار" الذي يتعاون فيه مع الفنان داوود حسين وهو من الأعمال الكوميدية المنتظره، وقد بدأ تصوير العمل منذ أشهر ولم يكشف حتى الآن صناع المسلسل عن الانتهاء من تصويره، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان محمد العجيمي، وعبير الجندي، ومحمد الحملي، وعبدالله الخضر، والعمل من تأليف بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي.

الفنان داوود حسين قد نشر صورة تجمعه مع الفنان إبراهيم الحربي عبر حسابه على "انستجرام" خلال الأسابيع الماضية من كواليس مسلسل "أبو طار" وعلق عليها الفنان الكويتي فكتب: " الصداقة بحر كبير.. كلما اخذت منه زاد و كثر.. ابراهيم الحربي .. صديق الدرب.. بو يوسف الجميل..احبك في الله"، يذكر أن آخر عمل شارك في بطولته الفنان إبراهيم الحربي هو مسلسل " أمي دلال والعيال"، و"جنة هلي" وقد تم عرض العملين في شهر رمضان الماضي.