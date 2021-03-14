أسرة الراحل مشاري البلام تطلب التحقيق في ملابسات وفاته وتلمّح لإهمال طبي

مشاري البلاد الفنان الكويتي الراحل يبدو أن قضية رحيله باتت محل جدل، حيث تسعى أسرته للكشف عن تفاصيل رحيل وملابسات الأيام الأخيرة في حياة النجم الكويتي في المستشفى التي كان يخضع فيها للعلاج من فيروس كورونا.

أسرة مشاري البلام تطلب التحقيق في وفاته

أسرة الفنان مشاري البلام قررت أن تبدأ البحث عن ملابسات وفاة النجم الراحل الذي توفي في شهر فبراير الماضي على إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث بدأت الأسرة في بعض الإجراءات القانوينة لفتح تحقيق مفصل عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام وبداية التحضير لتقرير يحتوى على كافة التفاصيل الخاصة بحالة الفنان مشاري البلام قبل رحيله، ونشر المحامي حسـين بـن شـيبه عبر حسابه على "انستجرام" بيان وضح فيه تفاصيل هذه الخطوات فكتب: "بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع كتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام واعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم".

نجل مشاري البلام يلمح إلى تعرض والده لإهمال طبي

مشاري البلام قد تسببت وفاته في حالة جدل واسع وتحديدا من قبل أسرته، وتحديدا ابن الفنان الراحل الذي كشف عن غضبه بعد رحيل والده ولمح إلى كونه تعرض لحالة من الإهمال أثناء لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا حيث لم يتم التأكد من عدم إصابته في البداية، وهذا يظهر -بحسب ما قال - حجم الإهمال في الرعاية الصحية تجاه والده، وقد أثار تصريح نجل الفنان الراحل موجة من الجدل على إثره قررت أسرة الفنان مشاري البلام أن تبدأ خطوات جادة للبحث عن أسباب الوفاة وتفاصيلها وذلك من خلال التحقيق الشامل والكشف عنها في تقرير مفصل للرأي العام.

رحيل مشاري البلام شكل صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني

مشاري البلام توفي في 25 فبراير الماضي وأحدث خبر وفاته صدمة كبيرة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني في الخليج والعالم العربي، ونشر العديد من النجوم رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنعى الفنان الراحل، حيث نشر الفنان الكويتي محمد الصيرفي صورة من أمام قبر الفنان الراحل مشاري البلام، وتحدث عن الصداقة التي جمعتهما خلال مشوارهما الفني، حيث أوضح الفنان الكويتي أن الفنان الراحل يعتبر من أكثر النجوم الذين شارك معهم في بطولة الأعمال الفنية، كما طلب من متابعيه الدعاء له مشيرا إلى رسالته الأخيرة وطلبه للدعاء فقال: "أكثر ممثل مثلت معاه عشره عشرين سنة إلى جنات الخلد ياحبيبي يااخوي ياصديقي آخر كلمه قالها لي قبل لايدش العناية المركزة ادعولي ، ادعوله".