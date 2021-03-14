يحرق الأحداث ويكرر نفسه.. 5 ملاحظات على صور محمد رمضان مع سمية الخشاب في مسلسل "موسى"

محمد رمضان عكف في الفترة الأخيرة على نشر عدة صور من كواليس ومشاهد مسلسله الجديد "موسى"، ونشر اليوم الصورة الأولى له مع سمية الخشاب في كواليس المسلسل والتي كشفت بعض ملامح شخصيتهما.

الصورة الأولى لسمية الخشاب مع محمد رمضان في "موسى"

وكشف محمد رمضان عن الصورة الأولى لسمية الخشاب في مسلسل "موسى"، والتي نشرها على حسابه بانستقرام اليوم، وشوق الجمهور للعمل من خلال لقائه الأول بسمية الخشاب، والتي ظهرت بإطلالتها في العمل، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور بعد نشرها، خاصة أنه اكتفى في الفترة الماضية بنشر صوره بمفرده فقط من المسلسل.

سمية الخشاب تقلد شخصيتها في "ريا وسكينة" في "موسى"

وتفاعل الجمهور مع صورة سمية الخشاب الأولى في مسلسل "موسى"، وإطلالتها بالأزياء الصعيدية، وربط الجمهور بينها وبين إطلالتها السابقة في مسلسل "ريا وسكينة"، والتي تتشابه كثيراً مع إطلالتها في المسلسل رغم اختلاف الشخصيتين ونوعية الأعمال، وتلقت انتقادات بسبب ذلك بحجة تكرار إطلالتها وعدم إختيار إطلالة جديدة مناسبة لمسلسل "موسى".

محمد رمضان يكرر أزمة مشهد وفاء عامر مع سمية الخشاب

وتلقى محمد رمضان الانتقادات مجدداً بسبب طريقته في الدعاية لأعماله، واتهمه الجمهور بتكرار أزمة تسريب مشهده مع وفاء عامر في مسلسل "نسر الصعيد"، بنشره صورة من مشهد مع سمية الخشاب، بإضافة بعض التلميحات الساخرة، وتسببت هذه الطريقة في غضب وفاء عامر وقتها، خاصة إن تعليقاته على الصور غير متعلقة بأحداث المسلسل أو الترويج له.

محمد رمضان يحرق أحداث مسلسل "موسى"

ومن الملاحظات التي انتبه لها الجمهور في طريقة محمد رمضان للدعاية لمسلسله الجديد، هو حرقه للأحداث ومفاجآت العمل بسبب نشره المكثف للصور من المسلسل، مثل كشف علاقته بسمية الخشاب في العمل والتي يبدو إنها تجسد دور زوجته بالعمل، بالإضافة إلى كشفه عن معظم إطلالاته في المسلسل على انستقرام والتي جعلت البعض ينتقده بحجة حرق مفاجآت المسلسل مبكراً.

هل يكرر محمد رمضان نفسه مجدداً في "موسى"؟

وربط الجمهور بين عدة أعمال سابقة لمحمد رمضان مع مسلسله الجديد "موسى"، ومنها إطلالاته بالأزياء الصعيدية والتي قدمها في مسلسل"نسر الصعيد" ومن قبلها مسلسل "الاسطورة" و"ابن حلال"، بالإضافة إلى استمرار استعراض لياقته وعضلاته والاستعانة بالحيوانات المفترسة في أعماله وآخرها ظهوره مع التمساح في كواليس مسلسل "موسى" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.