تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «الاختيار 2».. فيديو

طرح المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الخاص بمسلسل «الاختيار 2».

وعلق تامر مرسى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح، الحرب لسه ما انتهتش واللى على حق مبيخافش، "الاختيار 2 " حصريًا على أون رمضان 2021.

والمسلسل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى البطولة كل من النجم كريم عبد العزيز ومكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.