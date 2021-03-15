إلهام الفضالة تحير الجمهور بملامحها في أحدث ظهور..كيف تغيرت؟

إلهام الفضالة خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بإطلالة مختلفة أثارت إعجاب الجمهور الذي تفاعل مع الظهور اللافت للنجمة الكويتية.

إلهام الفضالة تخطف الأنظار بسبب إطلالتها الشبابية

إلهام الفضالة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو جديد تظهر فيه بإطلالة شبابية نالت عليها إعجاب الجمهور الذي علق مئات منهم عليه وأشادوا به، وقد ظهرت الفنانة إلهام الفضالة في الفيديو القصير الذي نشرته بوجه شبابي أثناء تواجدها داخل سيارتها، الفيديو الذي نشرته النجمة الكويتية حقق بعد نشره بساعات قليلة أكثر من 200 ألف مشاهدة واكتفت إلهام الفضالة بالتعليق عليه بشكل مختصر فكتبت: "مساء الخير إلهام الفضالة".

انقسام بين الجمهور بسبب الظهور الأخير لإلهام الفضالة

إلهام الفضالة الفيديو الذي نشرته تسبب كذلك في انقسام الجمهور حوله فرغم أن النجمة الكويتية تظهر فيه بوجه أكثر شبابا لكن البعض أكد أنها خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما رأى البعض الآخر أن الظهور الأخير يظهر فقدانه للكثير من الوزن، فكتبت إحدى المتابعات تعليقا على الفيديو الذي نشرته النجمة الكويتية فكتبت: "والله ما عرفتج شكد متغيرة"، بينما كتب متابع آخر: "صغرانة عشرين سنة"، وحافظت الفنانة إلهام الفضالة على نشر العديد من الصور والفيديوهات لها خلال الفترة الماضية والتي أثارت كذلك جدل واسع حيث انقسم الجمهور على حقيقة هذا الظهور وهل تخضع صور النجمة الكويتية للفوتوشوب أم لا؟

إلهام الفضالة تستعد لعرض مسلسل "أمينة حاف"

إلهام الفضالة قد تم الإعلان عن مشاركة مسلسلها الجديد "أمينة حاف" في السباق الرمضاني القادم، حيث من المقرر أن يعرض العمل على منصة شاهد، وقد انتهت إلهام فضالة من تصوير المسلسل خلال الأسابيع الأخيرة حيث بدأت التحضير له في الصيف الماضي، ويدور العمل في إطار دراما اجتماعية حول تعدد الزوجات والخلافات التي تدور بين الزوجة الرابعة وبين الزوجات الثلاثة وذلك لكونهن يعشن في منزل واحد، ويشارك في بطولة العمل مجموعة ضخمة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية يتقدمهم الفنانة طيف، وشهاب جوهر، وخالد العجيرب، وفي الشرقاوي، وشوق الهادي، وشهد حجاج، وعبدالله الطليحي، والعمل من تأليف على دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

إلهام الفضالة كان آخر عمل شاركت في بطولته هو مسلسل "الكون في كفة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من الفنان محمود بوشهري، وطيف، ومرام البلوشي، وفهد باسم، وعبدالله بهمن، والعمل من تأليف الكاتب على دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.